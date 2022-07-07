Воювати ще й не починали? путін нахабно висловився про переговори з Україною (відео)

У москві знову заявили про "війну проти Заходу до останнього українця"

У четвер, 7 липня, на 134-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в кремлі заговорили про переговори з Києвом.

З відповідною заявою на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми у четвер виступив президент росії володимир путін. Глава кремля у своїй промові знову згадав про "війну до останнього українця", передає telegram-канал "Пул №3".

Крім того, путін цинічно наголосив, що росія не воює з Україною всерйоз. Також кривавий диктатор зазначив, що не відмовляється від мирних переговорів.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Ну, що тут скажеш? Нехай спробують! Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але схоже, все до цього і йде. Але ми повинні знати, що ми, за великим рахунком, всерйоз поки що нічого не починали, при цьому ми не відмовляємося і від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися", — заявив путін.

Нагадаємо, востаннє переговорники Києва та Москви зустрічалися у Стамбулі. З результатами березневої зустрічі з росіянами можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше повідомлялося, що путін хоче відвідати саміт G20 в Індонезії, куди може поїхати й президент України Володимир Зеленський.