росія продовжує абсурдно виправдовувати свої провали у війні з Україною

російська федерація приваблює лише незначну частину потенціалу своїх військ під час так званої "спецоперації" в Україні, заявив прессекретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков, коментуючи вчорашню гучну заяву свого шефа.

За словами Пєскова, які цитують росЗМІ, потенціали російської армії та українських захисників незрівнянні, мовляв, у росії він дуже великий і в так званій "спецоперації" задіяна лише його невелика частина.

"Глава держави апелював до тих заяв, які звучать із західних країн, з Києва, про те, що Київ на полі бою рухатиметься аж до перемоги. Тут путін таким чином нагадав, що потенціали абсолютно непорівнянні. Потенціал росії настільки великий у цьому плані, що лише незначна його частина зараз задіяна у ході спеціальної військової операції", — сказав путінський поплічник.

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Нагадаємо, що напередодні кривавий російський диктатор володимир путін виступив із черговою заявою про те, що росія планує воювати з проти Заходу "до останнього українця". Крім того, президент рф відзначив, що наразі російська армія не воює з Україною всерйоз, прокоментувавши ймовірність проведення переговорів між москвою та Києвом.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Ну, що тут скажеш? Нехай спробують! Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але схоже, все до цього і йде. Але ми повинні знати, що ми, за великим рахунком, всерйоз поки що нічого не починали, при цьому ми не відмовляємося і від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися", — заявив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Заході прогнозують тривалу війну між росією та Україною. Зокрема німецький канцлер Олаф Шольц висловив побоювання, що армія рф зможе ще досить довго тероризувати український народ, адже путін готувався до цього вторгнення роками.