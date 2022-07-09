У росії почали вербувати в’язнів на війну в Україну — ЗМІ

Звичайні російські громадяни не надто прагнуть йти воювати за інтереси путіна

Російська армія зазнала настільки великих втрат, що поповнювати її чисельність намагаються різними способами. Це і надія на залучення до конфлікту білоруських військових, і навіть вербування ув’язнених по всій території рф. Про останніх стало відомо після ідентичних випадків у Санкт-Петербурзі, Мордовії та інших областях федерації.

Як пише Telegram-канал Gulagu.net, людей забирають із виправних установ разом із їхніми речами та відвозять у невідомому напрямку. Перед цим зазвичай у колонії навідуються особи у цивільному, які проводять роз’яснювальні розмови або з самими арештантами, або з керівництвом в’язниць.

Так, відомо, що 6 липня понад 50 людей з колоній "Обухово" і "Яблунівка" в Санкт-Петербурзі було вивезено на навчання в Ростовську область. За два дні до цього приходили люди, які пропонують приєднатися до ПВК "Вагнер". За це засуджені могли б розраховувати на амністію і навіть виплати у розмірі 200 тис. рублів.

Цього ж дня із виправної колонії №5 Нижегородської області виїхали 10 ув’язнених. Ще вранці їх викликали "на килим" до начальства закладу, а ввечері їх забрали військові. Частина з них залишилася в лікарні, ймовірно, проходять необхідні обстеження.

Проходять подібні перевірки і установах Федеральної служби виконання покарань республіки Мордовія. З виправної колонії №7 поки що не забрали нікого, але з інших в’язниць піти на війну погодилися по 3-5 колишніх військовослужбовців, які потрапили за ґрати з різних причин. Також повідомляється, що у колонії №1 у Краснодарському краї вербування проходить серед ув’язнених незалежно від їхнього віку.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки ЗСУ на Луганщині взяли в полон 7 найманців ПВК "Вагнера" Український журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов розповів про бій на Луганщині і взяття у полон українськими воїнами росіян-найманців із ПВК "Вагнера":

Нагадаємо, "Телеграф" ще у квітні писав, що росіяни намагаються комплектувати армію представниками не найнадійніших верств суспільства. Навіть самі окупанти характеризують новачків словом "зброд".

Втім, тепер, після того, як Україна отримала високоточну зброю від західних партнерів, втрати ворожої армії і в живій силі, і в техніці лише збільшаться.