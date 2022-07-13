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"Живий труп": російський військком-агітатор насмішив мережу своїм зовнішнім виглядом

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На обох фото той самий російський комісар Неговора Новина оновлена 13 липня 2022, 17:28
На обох фото той самий російський комісар Неговора

Ресурсів у росіян так мало, що комісаріати вже почали закликати до війни у відеозверненнях

Російська влада на тлі тотальних втрат розпочала відверту агітацію населення для залучення до так званої "спецоперації в Україні" (так росіяни називають війну), однак навіть це їм вдається дуже погано. У Тверській області агітувати до участі війни взяли комісара, який на вигляд ледь живий, а з початку "операції" позбувся приблизно сотні кілограмів.

Звернення військового комісара міста Конаково та Конаківського району Юрія Неговори у середу, 13 липня, розповсюдили у соцмережах та Telegram-каналах. Причиною цього став надто хворобливий зовнішній вигляд агітатора — його шкірні покриви надто бліді, обличчя змарніле, а на відео він говорить так, наче йому бракує повітря.

Блогер Антон Ходза прокоментував ці кадри вкрай іронічно: "До вас звертається ветеран Шипки, Халхин-Гола та битви при Аустерліці". Додамо, що оборона Шипки була під час російсько-турецької війни у 1878 році (144 роки тому), бої на Халхін-Голі завершилися у 1939 році (83 роки тому), а битва під Аустерліцом була 217 років тому (у 1805).

Російський комісар виглядає так, наче він брав участь у війні сотню років тому

Тим часом активіст Сергій Стерненко помітив, що з моменту російського вторгнення в Україну цей військовий комісар втратив десятки кілограм ваги. І зазначив, що це відео із закликом брати участь у "спецоперації" спрацьовує з точністю навпаки.

"Він записав скорше антиагітаційне відео із такою сумною пикою, наче його завтра теж відправлять помирати", — зазначив Стерненко.

За чотири місяці війни комісар з Конаково Юрій Неговора вихуд на нитку
За чотири місяці війни комісар з Конаково Юрій Неговора вихуд на нитку

У мережі його також порівняли з "живим трупом" і пожартували, що з таким військовим комісаром не страшно проходити мобілізацію, адже здається, що він побував не лише в Україні, а й на "тому світі".

Військовий комісар Юрій Неговора з Конаково насмішив мережу своїм хворобливим виглядом, відео
Російського комісара порівняли з "живим трупом"

Інші користувачі мережі тим часом жартували над "програмою схуднення від України", "звільнення від кілограмів" та вік того самого комісара.

Військовий комісар Юрій Неговора з Конаково насмішив мережу своїм хворобливим виглядом, відео
Військовий комісар Юрій Неговора з Конаково насмішив мережу своїм хворобливим виглядом, відео
Військовий комісар Юрій Неговора з Конаково насмішив мережу своїм хворобливим виглядом, відео

Нагадаємо, що з 24 лютого до 13 липня російська армія втрати у війні проти України близько 37 570 солдатів, а також тисячі одиниць танків, артилерійських установок, літаків, вертольотів та іншої техніки. Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти днем раніше втратили цілий склад боєприпасів на Херсонщині.

Теги:
#Росія #Відео #Пропаганда #Агітація #Військовий комісар