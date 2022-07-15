У "російському McDonald’s" пояснили, куди зникла картопля-фрі

Спеціальні сорти картоплі більше не постачаються в рф

У п’ятницю, 15 липня, на 142-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія має проблеми з поставками сортів картоплі, необхідної для приготування картоплі фрі.

Про це в коментарі для РБК-ТВ розповів глава компанії, яка нині управляє колишньою мережею ресторанів McDonald’s Corp у росії, Олег Пароєв, передає reuters. Мережа тепер називається "Вкусно — і точка".

Пароєв розповів, що постачальники, які виробляють картоплю фрі належать п’яти або шести великим компаніям, штаб-квартири яких знаходяться в "недружніх країнах", а тому постачання цього продукту в рф припинилося. Додамо, що Москва вважає "недружніми" країни, які ввели санкції проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

"Зараз сталося те, що у зв’язку з відомими подіями багато іноземних компаній, я навіть сказав би, всі великі виробники картоплі-фрі відмовилися постачати цей продукт до росії", — заявив Пароєв.

Раніше повідомлялося, що росіянин у ресторані "Вкусно— і точка" знайшов у картоплі-фрі таргана. Додамо, що у деяких закладах мережі вже немає картоплі-фрі у меню.