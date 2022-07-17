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Збирають базу "неблагонадійних"? У рф змінять процес збору даних українців, які в'їжджають

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Бажаючим виїхати до рф українцям доведеться пройти додаткові перевірки Новина оновлена 17 липня 2022, 07:46
Бажаючим виїхати до рф українцям доведеться пройти додаткові перевірки

Причина посилення "відбору" не повідомляється

Жителям України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які виїжджають до рф, ускладнили прийом отримання будь-яких видів документів, що дозволяють перебувати у державі-агресорі. Тепер ці люди повинні будуть пройти додаткове анкетування, сфотографуватися та залишити у російських базах свої відбитки пальців.

Таку інформацію повідомляють росЗМІ, посилаючись на повідомлення міністерства внутрішніх справ рф. Оновлення правил стосується не тільки охочих отримати російське громадянство, а будь-який інший тип документа, що підтверджує особу.

До списку офіційних паперів, для яких доведеться пройти через додаткові процедури, увійшли:

  • дозвіл на тимчасове проживання;
  • документ про статус біженця;
  • вид на проживання;
  • дозвіл на отримання тимчасового притулку;
  • патент чи дозвіл на роботу, якщо спеціаліст має високу кваліфікацію.

Таким чином, особисті дані для російських інформаційних систем доведеться здавати навіть вимушеним біженцям, частину з яких вивезли на територію росії в примусовому порядку.

Подібне рішення намагаються прикрити необхідністю "допомогти" тим, хто може не мати документів, що підтверджують особу. Справжня причина такого невідома — бажання створити базу даних "неблагонадійних" громадян, контроль за українцями чи щось інше.

При цьому росіяни продовжують стверджувати, що процедуру паспортизації українців максимально спрощено для більшої зручності.

Втім, у користувачів соцмереж вже є свої власні міркування з цього приводу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в росії сподіваються роздати своє громадянство максимальній кількості українців. Кривавий диктатор путін навіть підписав відповідний указ, який нібито має привернути увагу охочих.

Варто зазначити, що з 1 липня Україна ввела із рф візовий режим, що ускладнить будь-яке офіційний перетин кордону між країнами в майбутньому.

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#Росія #Українці #Паспорти #Війна