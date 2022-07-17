Збирають базу "неблагонадійних"? У рф змінять процес збору даних українців, які в'їжджають
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Причина посилення "відбору" не повідомляється
Жителям України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які виїжджають до рф, ускладнили прийом отримання будь-яких видів документів, що дозволяють перебувати у державі-агресорі. Тепер ці люди повинні будуть пройти додаткове анкетування, сфотографуватися та залишити у російських базах свої відбитки пальців.
Таку інформацію повідомляють росЗМІ, посилаючись на повідомлення міністерства внутрішніх справ рф. Оновлення правил стосується не тільки охочих отримати російське громадянство, а будь-який інший тип документа, що підтверджує особу.
До списку офіційних паперів, для яких доведеться пройти через додаткові процедури, увійшли:
- дозвіл на тимчасове проживання;
- документ про статус біженця;
- вид на проживання;
- дозвіл на отримання тимчасового притулку;
- патент чи дозвіл на роботу, якщо спеціаліст має високу кваліфікацію.
Таким чином, особисті дані для російських інформаційних систем доведеться здавати навіть вимушеним біженцям, частину з яких вивезли на територію росії в примусовому порядку.
Подібне рішення намагаються прикрити необхідністю "допомогти" тим, хто може не мати документів, що підтверджують особу. Справжня причина такого невідома — бажання створити базу даних "неблагонадійних" громадян, контроль за українцями чи щось інше.
При цьому росіяни продовжують стверджувати, що процедуру паспортизації українців максимально спрощено для більшої зручності.
Втім, у користувачів соцмереж вже є свої власні міркування з цього приводу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в росії сподіваються роздати своє громадянство максимальній кількості українців. Кривавий диктатор путін навіть підписав відповідний указ, який нібито має привернути увагу охочих.
Варто зазначити, що з 1 липня Україна ввела із рф візовий режим, що ускладнить будь-яке офіційний перетин кордону між країнами в майбутньому.