Збирають базу "неблагонадійних"? У рф змінять процес збору даних українців, які в'їжджають

Причина посилення "відбору" не повідомляється

Жителям України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які виїжджають до рф, ускладнили прийом отримання будь-яких видів документів, що дозволяють перебувати у державі-агресорі. Тепер ці люди повинні будуть пройти додаткове анкетування, сфотографуватися та залишити у російських базах свої відбитки пальців.

Таку інформацію повідомляють росЗМІ, посилаючись на повідомлення міністерства внутрішніх справ рф. Оновлення правил стосується не тільки охочих отримати російське громадянство, а будь-який інший тип документа, що підтверджує особу.

До списку офіційних паперів, для яких доведеться пройти через додаткові процедури, увійшли:

дозвіл на тимчасове проживання;

документ про статус біженця;

вид на проживання;

дозвіл на отримання тимчасового притулку;

патент чи дозвіл на роботу, якщо спеціаліст має високу кваліфікацію.

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Таким чином, особисті дані для російських інформаційних систем доведеться здавати навіть вимушеним біженцям, частину з яких вивезли на територію росії в примусовому порядку.

Подібне рішення намагаються прикрити необхідністю "допомогти" тим, хто може не мати документів, що підтверджують особу. Справжня причина такого невідома — бажання створити базу даних "неблагонадійних" громадян, контроль за українцями чи щось інше.

При цьому росіяни продовжують стверджувати, що процедуру паспортизації українців максимально спрощено для більшої зручності.

Втім, у користувачів соцмереж вже є свої власні міркування з цього приводу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в росії сподіваються роздати своє громадянство максимальній кількості українців. Кривавий диктатор путін навіть підписав відповідний указ, який нібито має привернути увагу охочих.

Варто зазначити, що з 1 липня Україна ввела із рф візовий режим, що ускладнить будь-яке офіційний перетин кордону між країнами в майбутньому.