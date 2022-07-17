"Гарний знак для України": у мережі звернули увагу на розмову полковника рф з матерями солдатів

Офіцер армії рф порівняв росію з "побитою собакою"

У неділю, 17 липня, на 144-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі прокоментували гучні слова російського полковника Олега Короткевича на зустрічі з родичами російських солдатів.

Відповідний пост у Facebook опублікував журналіст Леонід Швець. Він зазначив, що російське командування задумалося про те, щоб піти з України, "підібгавши хвіст", що є добрим знаком.

"Дуже показово, що Олег Короткевич, в.о. командувача 41-ї армії, публічно розмірковує про те, що росія не може собі дозволити піти з України як собака з підтиснутим хвостом. "Невже все було дарма?" Отже, такий результат прокручується у голові. Хороший знак", — написав Швець.

Нагадаємо, журналісти проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" зі своїх джерел в одному з розвідувальних органів України отримали аудіозапис зустрічі виконуючого обов’язки командувача 41-ї армії росії полковника Олега Короткевича з сім’ями військовослужбовців 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алейську, що на Алтаї. Короткевич на заході намагався мотивувати родичів солдатів підтримувати війну, адже у підрозділах цієї армії стає дедалі більше відмовників.

Полковника записували відвідувачі цієї зустрічі, а згодом запис опублікували в інтернеті. Короткевич, говорячи про потенційне закінчення війни, заявив, що росія не може включити задню, адже тоді вся авантюра рф була дарма.

"путін може дати наказ про завершення "спецоперації"? Звичайно, може. Тільки що в нас вийде? Все, що зроблено, все дарма? І ось цей весь націоналізм, що залишився недобитий, він просто до нас прийде через рік, він просто через рік буде тут. У Алейську, Новосибірську, Томську, Тюмені, Москві, скрізь він буде. Тому що нашій державі, як побитій собаці, доведеться звідти піти, розумієте. Ми цього не можемо собі дозволити, як би це складно, важко не було", — заявив Короткевич.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського оцінили інформацію про наказ путіна взяти Харків.

Нагадаємо, росія вкотре обстріляла Миколаїв ракетами.