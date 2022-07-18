А як же "Київ за три дні"? кадиров насмішив несподіваною заявою

Кадиров, вочевидь, переймається через поставку Україні далекобійних Himars, тож закликав кремль надати захист

Самопроголошений ватажок Чечні рамзан кадиров на тлі поставок Києву потужної західної зброї, котра демонструє неабиякі результати у боротьбі з окупаційною армією росії, звернувся до москви із проханням розмістити базу ППО у горах Чечні.

Відповідну інформацію він оприлюднив у понеділок, 18 липня, у своєму Телеграм-каналі, — передає "Інформатор Україна". Згідно з наявними даними, кадиров просить у кремля розмістити системи протиповітряної оборони на території танкової частини у Шалінському районі, що знаходиться у Чечні.

За словами ватажка республіки, враховуючи ситуацію, що склалася, росії потрібні нові стратегічні військові рішення, в тому числі у південній частині країни, мовляв, зараз, як ніколи, там потрібні системи ППО.

кадиров також відзначив, що від противника (України — ред. редакцією) у будь-який момент можна очікувати будь-чого, тож зараз вкрай необхідно впровадження "запобіжних тактичних заходів".

У мережі над побоюваннями та проханнями кадирова щодо розміщення ППО саркастично жартують, згадуючи його необґрунтовані заяви, зроблені у перші дні повномасштабного вторгнення росії щодо захоплення українського Києва лише за три дні:

"Ну, ви розумієте так? Від "Київ за 3 дні" до "нам потрібна ППО в Чечні", — йдеться в тексті публікації медіапорталу в Телеграмі.

Крім того, користувачі звертають увагу і на те, що бажання ватажка Чечні розмістити системи протиповітряної оборони на південних рубежах росії, а також тестування москвою сирен повітряної тривоги, чітко вказує, що так звана спецоперація рф по "визволенню" українців від "нацистів", явно пішла не по плану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі тішилися з абсурдних провалів окупантів на фронті. Зокрема, українців насмішило, як у Алчевську система протиповітряної оборони російського ворога "перехопила" саму себе.