Елітні війська Путіна тікають з України – не рятують навіть тортури та посадки у СІЗО

Сотні російських військовослужбовців тікають з України, за що зазнають цькування та покарань

Декілька сотень російських контрактників із числа уродженців республіки Бурятія за останні кілька днів подали звернення про відмову воювати в Україні. Про це в ефірі телемарафону FreeДом повідомила голова фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова. За її словами, перші 150 подібних відмовників уже навіть встигли літаком прибути додому до Бурятії.

Тим, хто повернувся додому, дуже пощастило, адже як пише "Медіазона", багатьох подібних відмовників силою намагаються змусити відмовитися від наміру "дезертувати" і продовжити участь у бойових діях проти України.

Як пише видання, у його розпорядженні є аудіозапис, на якому російські контрактники Ілля Камінський, Алдар Диликов, Володимир Мальков, Андрій Мартинов, Сергій Арсенов, Віктор Дурних та Микола Васильєв розповідають, що чекає на тих, хто намагається відмовитися від участі в "спецоперації". Усі перелічені раніше подали рапорту про відмову воювати.

"Погрожували за рапорти, казали, що до ППД (пункт постійної дислокації — МОЗ) ніхто не потрапить, приїжджав начальник військово-слідчого відділу по Дніпропетровській та Херсонській області. Говорили, що створили штурм-загін під Луганськом, і після СІЗО-1 відправляють усіх туди", — передає видання слова одного з військових.

СІЗО-1, про яке згадують контрактники – це місце, куди таких "відмовників" групами від 8 до 10 осіб відправляють на "перековування", розташоване під Луганськом, на базі реабілітаційного центру. Наказ про відправку військових до СІЗО віддає замкомандувача з військово-політичної роботи, а начальник військово-слідчого відділу вже на місці змушує відмовників писати пояснювальні та заяви про готовність воювати далі.

Самі рапорти, за словами контрактників, ніхто не розглядав, їх просто рвали чи залишали без руху.

Цікаво, що, як пише "Медіазона", усі 7 контрактників служать у військовій частині №32364, а це 11-та гвардійська десантно-штурмова бригада ЗС РФ, тобто гвардія та еліта армії Путіна. База військової частини розташована в республіці Бурятія, у селищі Сосновий Бір поряд із столицею Бурятії – Улан-Уде.

Тобто навіть "елітні" частини окупантів значно втратили бойовий дух і просто не бажають боротися із ЗСУ.

Як стверджує "Медіазона", щонайменше 77 військовослужбовців із цієї бригади написали рапорту про відмову продовжувати воювати, ймовірна причина цього – величезні втрати військової частини.

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Бурятські гвардійці-десантники не єдині, хто тікає з України після зіткнень із ЗСУ. Так, The Moscow Times розповіло про 300 військових з Дагестану, які відмовилися воювати і самовільно виїхали з України через проблеми з обмундируванням та озброєнням. За словами одного з правозахисників, деякі солдати повернулися до Дагестану з обмороженими кінцівками, і їм довелося "зрізати почорніле м’ясо".

Йдеться про 136-ю гвардійську мотострілецьку бригаду, розквартировану в місті Буйнакську, де військовослужбовців зустріли як дезертирів. У результаті частина військових, що повернулися, звільнилася, а частина "під тиском родичів і місцевої влади" повернулася в Україну.

Треба сказати, що російські військові, які потрапляють в полон, часто намагаються заявити, що не хотіли воювати проти України і їх змусили, але це не рятує їх від справедливого покарання.