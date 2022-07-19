РосЗМІ вразили новими фантазіями про "експерименти" над українцями: "От чому не взяли Київ за три дні"

У Кремлі не залишається іншого виходу, як вигадувати чергові казочки

Мережа бурхливо обговорює чергове засідання російської Ради федерації, головною темою якого стало обговорення аналізу крові українських військовослужбовців. Як стверджують путінські політики, над нашими захисниками нібито проводилися спеціальні експерименти, які сприяли перетворенню людей на "найжорстокіших чудовиськ".

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на коментарі високопосадовців рф. Виявляється, у Кремлі свято впевнені, що українцям вводили віруси різних захворювань — від коронавірусу до лихоманки Західного Нілу, щоб перетворити їх на стійкіші бойові машини.

Маразм російських політиків не піддається логічному аналізу. Вони навіть згадали про Уляну Супрун, яка обіймала посаду голова МОЗ до 2019 рокуу. Саме вона, на їхню думку, "лобіювала інтереси фармкомпаній", щоб мати можливість купувати "дуже реактивні препарати".

У Радфеді рф заявляють, що такі "експерименти" нібито вплинули на "жорстокість", яку українські військовослужбовці виявляють на полі бою. При цьому росіяни чомусь забувають, що звірячі тортури, побиття та масові зґвалтування характерні якраз для тактики дій російської армії.

Втім, подібна маячня вже знайшла свій відгук серед користувачів соцмереж. Люди відзначають, що в момент, коли вважаєш неможливим ще більший абсурд, який озвучують росіяни, вони "пробивають нове дно".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким чином росіяни намагаються довести, що фінансове забезпечення людей у росії краще, ніж в Україні. Спойлер – і тут без відвертої брехні не обійшлося.

Також ми розповідали, як у рф "турбуються" про військовослужбовців їхні власні батьки. Так, одна із сімей, яка втратила дитину в Україні, не знайшла нічого кращого, ніж купити на гроші від держави нову машину.