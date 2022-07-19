"Атакували" дорогу та старезний паркан: у Брянській області рф зранку знову "бавовна" (фото)

Росіяни починають підозрювати, що не все так однозначно, як їм намагаються довести представники влади

Вівторок, 19 липня, не дуже задався з самого ранку для мешканців деяких населених пунктів Брянської області рф. Що у Нових Юрковичах, що у Ломаківці звучать звуки роботи артилерії, деякі місцеві діляться знімками наслідків обстрілів. Звичайно ж, у цьому намагаються звинуватити українських військових, проте не всі вірять, знаходячи інші пояснення "прильотам".

Інформацію про обстріл початково опублікували в офіційному Telegram-каналі губернатора Брянщини Олександра Богомаза. Чиновник наголосив, що ні постраждалих, ні загиблих внаслідок "атаки" немає, але пошкоджено частину інфраструктури.

І тут починається найцікавіше. Так, у Нових Юрковичах, які є частиною Климівського району, було виявлено уламок снаряда, що застряг у асфальтовому покритті дороги. Один снаряд на всю дорогу — що, судячи з реакції користувачів мережі, спричинить ремонт всього дорожнього покриття, щоб можна було "відбити" гроші на будівництві.

Дорога у Нових Юрковичах

Також повідомлялося про артобстріли Ломаківки, що у Стародубському районі. За різними даними, є прильоти поряд з житловими будинками, у деяких вилетіли шибки, а також ледь пошкоджений дах.

Також на фото гордо демонструється повалений паркан, який, зважаючи на все, міг впасти просто під вагою років, і кілька обірваних ліній електропередач.

За непідтвердженою інформацією, у селі нібито горить пилорама, проте про це Богомаз не заявляв.

Нові Юрковичі та Ломаківка (позначено значком) на карті

У мережі вже відреагували на подію. Деякі росіяни починають скептично ставитися до заяв про "обстріли ЗСУ", знаходячи в них плюси для місцевої влади.

Тим часом, російські окупанти активно обстрілюють українську територію, не обираючи місцевості, куди летітимуть снаряди. Лише у Нікополі на Дніпропетровщині минулої ночі було близько 40 артилерійських "прильотів".

Від ракетних ударів значно постраждала Одеса та область. Незважаючи на ефективну роботу засобів ППО, кілька боєприпасів все ж влучили по інфраструктурі.