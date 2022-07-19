Найбільший страх росіян: слідом за Москвою сирени увімкнуть у ще одному великому місті

На відміну від Москви, у Пітери сирени будуть лунати довго

Мешканців ще одного російського міста слідом за Москвою випробовуватимуть на міцність сигналом повітряної тривоги. Мова про Санкт-Петербург, де 20 липня також увімкнуться сирени у всіх районах.

Про це повідомило провладне видання Санкт-Петербургу під назвою "Город". Зазначається, що сирени у місті будуть довготривалими — гучномовці розриватимуться протягом 30 хвилин.

Крім електромеханічних сирен у Петербурзі включать ще й вуличні гучномовці, а також спеціалізовані технічні засоби для оповіщення окремих організацій. На цьому кошмари росіян не завершаться — про повітряну тривогу говоритимуть з усіх телеканалів та радіостанцій, перервавши "вливання у вуха росіян" з боку російської пропаганди.

Примітно, що на 20 липня заплановане проведення зустрічі у форматі "Рамштайн-4", під час якої західні партнери говоритимуть про надання військової допомоги Україні. Ймовірно, що у такий спосіб увагу росіян хочуть відвернути від питань міжнародної політики, або ж місцева влада готується до того, що повітряна тривога в країні-агресорці може бути зовсім не навчальною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американські реактивні системи залпового вогню HIMARS рознесли вщент кілька складів російських окупантів, а також ліквідували 3-х полковників з командування ворожої армії.