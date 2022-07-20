лавров пішов проти путіна з українського питання

Позиція Кремля незмінна — у всьому, що відбувається, вони звинувачують Захід та українське керівництво

Російські політики все частіше порушують тему українсько-російських переговорів щодо ймовірного закінчення війни. Проте навіть вищі представники влади часто не узгоджують сказане між собою. Яскравим прикладом став керівник російського МЗС сергій лавров, який заявив, нібито зараз у переговорах між країнами "немає сенсу".

Про це політик розповів в інтерв’ю відомій пропагандистці маргариті симоньян для телеканалу RT. лавров гне лінію невинуватості росії, а всю відповідальність за те, що відбувається, намагається перекласти на Україну та країни Заходу.

За словами лаврова, Москва підтримувала бажання української влади сісти за стіл переговорів. Він навіть згадав про початкові кроки до діалогу діалогу, зроблені за підтримки офіційного Мінська.

"Перші раунди, які відбулися в Білорусії, якраз виявили відсутність в української сторони бажання щось серйозно обговорювати", — стверджує лавров

Також він звинуватив західних лідерів у тому, що вони підбурюють Україну продовжувати боротися та вирвати перемогу у рф на полі бою. Лаврову категорично не подобається подібна риторика, особливо коли йдеться про "говорити з позиції сили" щодо України.

Таким чином політик стверджує, що говорити з українською стороною зараз нема про що. І цим він перечить кривавому диктатору володимиру путіну, що днями заявив, нібито переговорів не буде виключно тому, що в Кремлі цього не хочуть. Російський лідер теж говорив про відсутність реакції з боку Києва, проте повернув це так, ніби росія більше не хоче виявляти ініціативу, доки не отримає її у відповідь. Тобто фактично відмовився від діалогу.

Ймовірно, господареві Кремля та його найближчим соратникам слід було б узгоджувати офіційні тексти виступів до них, а не після.

Слід нагадати, що лавров нещодавно став фігурантом дипломатичного скандалу. Під час з’їзду міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" деякі з його колег відмовилися від спільного фото з ним. Політик спочатку смішно огризнувся на такий бойкот, а потім був змушений з ганьбою втекти з заходу, не чекаючи його офіційного закінчення.