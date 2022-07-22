США про втрати росії в Україні: загинули тисячі офіцерів

Російська влада воліє про втрати не говорити

У Міноборони США переконані, що російська армія, яка вдерлася до України з війною, щодня втрачає сотні своїх військових. І за цей час окупанти позбулися вже тисяч лейтенантів та капітанів. Про це у п'ятницю, 22 липня, повідомило Reuters з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США.

Чиновник США на умовах анонімності розповів, що крім вбитих російських лейтенантів та капітанів військові ЗСУ ліквідували сотні полковників та "велику кількість" російських генералів.

При цьому російська влада кількість загиблих військових засекретила як державну таємницю, а дані про втрати у так званій "спецоперації в Україні" не оновлювала від весни.

На додаток, у США вважають, що Сили оборони України знищили понад 100 "висококласних" російських цілей, які окупанти стягнули в Україну. Мова про командні пункти, склади боєприпасів та об'єкти протиповітряної оборони.

У американському Міноборони кажуть, що на війні проти України вже загинули 15 000 російських солдатів, а ще приблизно 45 000 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Такі дані озвучив директор ЦРУ Вільям Бернс, додавши, що втрати Сил оборони України також значні.

Додамо, що за даними Міноборони України за 149 днів війни російська армія втратили 39 000 військових, а втрати техніки вимірюються тисячами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що завдяки американським РСЗВ HIMARS українські військові практично зупинили наступ окупантів на Донбасі, знищивши чимало об’єктів військової інфраструктури загарбників у глибокому тилу. Найбільш відомою втратою росіян став склад боєприпасів у Новій Каховці. Додамо, що США поставлять ще більше HIMARS в Україну. Крім того, Пентагон відправив до нашої країни РСЗВ M270, що володіє більш потужним озброєнням, ніж HIMARS.