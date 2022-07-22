У путіна онкологія, і не тільки: відомий політолог озвучив три діагнози

Політолог каже, що у майбутньому подібної інформації буде лише більше

Останнім часом у ЗМІ з’явилося багато чуток про те, що російський диктатор володимир путін серйозно хворий і має проблеми із психікою. Хоча в ЦРУ кажуть, що поки що робити подібні висновки рано, відомий політолог Валерій Соловей зазначає, що інформація про хворобу не повинна бути секретом.

Як розповів він в ефірі "Ходорківський Live", подібна інформація "зливається" найближчим оточенням путіна, оскільки попри видиму ізоляцію, його продовжують обслуговувати безліч людей.

"Відомі навіть його (путіна, — ред.) діагнози. Це важка форма раку з метастазуванням, це хвороба Паркінсона і це, ймовірно, психічні проблеми", — сказав він, додавши, що може йтися про шизофренію.

Соловей додав, що витікання про здоров’я диктатора походять від людей, які знаходяться з ним постійно і таких людей дуже багато.

"Не варто думати, що він перебуває в ізоляції. Поряд з ним знаходиться величезний обслуговий персонал, що ротується. І чим більше це очевидно персоналу, тим більше витоків стає", — сказав політолог.

Водночас він каже, що не розуміє, навіщо знадобилося цю інформацію приховувати та перетворювати на страшну таємницю. Соловей припустив, що це може бути пов’язано з якимись забобонами, які не йдуть на користь репутації кремля та особисто путіна.

Як повідомлялося раніше, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов висловив переконання, що чутки про хворобу путіна мають всі ознаки інформаційно-психологічної операції, якою людей відволікають від війни в Україні, а також намагаються навіяти думку про можливі зміни в росії. Хоча там вони, каже він, можуть бути лише на гірше.