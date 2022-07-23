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Відомий політолог пояснив, чому на Заході не говорять про хвороби путіна (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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володимир путін Новина оновлена 23 липня 2022, 20:47
володимир путін

На Заході нібито не хочуть втрачати можливість переговорів із кривавим диктатором

Американські спецслужби знають про стан здоров’я президента росії володимира путіна, який розв’язав повномасштабну війну в Україні, проте цю інформацію важко використовувати на офіційному рівні.

Про це в ефірі YouTube-каналу "Ходорківський LIVE" заявив відомий політолог Валерій Соловей. Він зазначив, що на Заході мовчать про здоров’я глави кремля, щоб продовжувати вести з ним переговори.

"Що стосується оцінки здоров’я путіна. У американців, зокрема ЦРУ, є інформація про реальний стан президента рф. Вони абсолютно точно знають, що у нього дуже серйозні проблеми, у тому числі проблеми психічної ознаки. Ось так це оцінюється. Інша справа, що американські політики не зацікавлені говорити про це... Ви ж розумієте, що якщо ви говорите людині або про людину з офіційної позиції: "Ми знаємо, що у тебе проблеми", то як ви збираєтеся з нею вести переговори. Погодьтеся, це буде складно зробити.

Тема здоров’я путіна є центральною під час обговорення російської політики й нічого з цим зробити не можна. А всі заперечення представників кремля лише підігрівають чутки про це", — заявив Соловей.

Нагадаємо, Соловей заявляв, що у путіна онкологія, і не тільки.

Раніше повідомлялося, що на психічному стані здоров’я путіна позначилися три тяжкі травми.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Війна з Росією #Валерій Соловей