Відомий політолог пояснив, чому на Заході не говорять про хвороби путіна (відео)

На Заході нібито не хочуть втрачати можливість переговорів із кривавим диктатором

Американські спецслужби знають про стан здоров’я президента росії володимира путіна, який розв’язав повномасштабну війну в Україні, проте цю інформацію важко використовувати на офіційному рівні.

Про це в ефірі YouTube-каналу "Ходорківський LIVE" заявив відомий політолог Валерій Соловей. Він зазначив, що на Заході мовчать про здоров’я глави кремля, щоб продовжувати вести з ним переговори.

"Що стосується оцінки здоров’я путіна. У американців, зокрема ЦРУ, є інформація про реальний стан президента рф. Вони абсолютно точно знають, що у нього дуже серйозні проблеми, у тому числі проблеми психічної ознаки. Ось так це оцінюється. Інша справа, що американські політики не зацікавлені говорити про це... Ви ж розумієте, що якщо ви говорите людині або про людину з офіційної позиції: "Ми знаємо, що у тебе проблеми", то як ви збираєтеся з нею вести переговори. Погодьтеся, це буде складно зробити.

Тема здоров’я путіна є центральною під час обговорення російської політики й нічого з цим зробити не можна. А всі заперечення представників кремля лише підігрівають чутки про це", — заявив Соловей.

Нагадаємо, Соловей заявляв, що у путіна онкологія, і не тільки.

Раніше повідомлялося, що на психічному стані здоров’я путіна позначилися три тяжкі травми.