У Росії на шостому місяці війни почали шукати "зниклих" військових: родичі б'ють на сполох та звернулись до Путіна

Росіяни зрозуміли, що командування їх армії не поспішає з поверненням тіл загиблих солдатів

Сім'ї зниклих російських військових, яких влада країни відправила на війну проти України, звернулися до російського президента Володимира Путіна з вимогою знайти їх синів, чоловіків та братів. Ба більше, родини військових вимагають зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, адже до нього накопичилося багато запитань.

Як передає "Север Реалии" (проєкт "Радіо Свобода"), сімей, які нічого не знають про долю своїх родичів-військових, назбиралося більше сотні.

Росіяни стверджують, що від російських відомств та міністерств вони отримують одні відписки з суперечливою інформацією — одні пишуть, що їх близькі живі, а інші — що вони зникли безвісти чи взагалі загинули.

"Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ понад пʼять місяців блокує зміну статусу військовослужбовців, незалежно від відомостей, які у них постійно змінюються. Родичам доводиться шукати факти та самотужки доводити, що їхній син або чоловік у полоні чи загинув — так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає", – йдеться в листі батьків російських військових, копію якого отримали журналісти.

Через бездіяльність уповноважених органів батьки російських військових дійшли до адміністрації російського президента в Москві. Вони вимагають не лише встановити місцеперебування їх зниклих родичів, а й зустрічі з головою Міноборони Сергієм Шойгу.

Ба більше, родини зниклих військових просять, аби Володимир Путін призначив свого представника, який займатиметься пошуком їх родичів, а також, щоб ця людина звітувала про виконану роботу. Росіяни переймаються ще й тілами загиблих у війні проти України солдатів і вимагають від Путіна, щоб той повернув їх в Росію та ініціював ДНК-експертизу. Під зверненням підписалися 106 людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що командування ворожої армії не поспішає забирати тіла своїх загиблих військових — вони залишаються в Україні у спеціальних фагонах-рефрижераторах. І це якщо дуже пощастить, бо інакше може бути, як на окупованій Донеччині, де на полігоні росіяни влаштували вже величезне звалище тіл, щоб списати загиблих на зниклих і не розкривати реальні втрати.