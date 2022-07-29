У росії знайшли слід НАТО у дитячих фотошпалерах: у держдумі занервували

Дитячі фотошпалери збентежили спікера держдуми рф

У росії триває "парад" абсурдних заяв та вимог. Не встигла ще розноситися луною новинними стрічками та соцмережами одіозна заява депутата держдуми Романа Терюшкова про відсутність у Німеччині льоду взимку, як "відзначився" його начальник — спікер держдуми В’ячеслав Володін.

Володін закликав розібратися з мережею гіпермаркетів товарів для будівництва та ремонту Leroy Merlin, яка продає фотошпалери, на яких зображено мапу світу з міжнародно визнаними кордонами України. Відповідна заява спікера доступна на сайті держдуми рф.

Володін дав доручення Комітету з безпеки направити запит до контрольно-наглядових органів для перевірки мережі магазинів, де тиражується така продукція, та вжити оперативних заходів реагування.

"Це приклад використання країною НАТО через зареєстровану в ній компанію будь-якої можливості для просування свого порядку денного на території росії. З цим треба боротися", — заявив Володін.

В Україні висміяли Leroy Merlin, керівництво якої у березні відмовилося залишати рф.

"Покарати з усією пролетарською нещадністю!

Пам’ятаєте, як наприкінці березня керівництво Leroy Merlin відповіло категоричною відмовою на особистий заклик Зеленського покинути росію? Думали якось пересидіти — начхати чим пахне, головне щоб, як і раніше, капало на корпоративний рахунок. Але пересидіти не вийде, треба знати з ким маєш справу. І ось, голова держду*и росії В’ячеслав Володін зажадав від російських силовиків терміново провести перевірку компанії Леруа Мерлен росія через посягання з їхнього боку на територіальну цілісність росії — у їхньому інтернет-магазині "пильні громадяни" виявили фотошпалери, на одній із картинок яких як деталь використовувалася карта з українським Кримом.

Що сказати, постраждають за справу. — Чим суворішим буде вирок, тим більше я буду задоволений", — написав Андрій Плахонін.

У мережі також висміяли Володіна:

Раніше повідомлялося, що росія хотіла призначити відомого зрадника України на посаду прем’єра у разі захоплення Києва.

Нагадаємо, Сенат США ухвалив резолюцію, в рамках якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні й не тільки.