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Пропагандистів у росії змусять порівнювати путіна з відомим князем

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кривавий диктатор хоче, що про нього говорили, як про Олександра Невського Новина оновлена 01 серпня 2022, 17:23
Кривавий диктатор хоче, що про нього говорили, як про Олександра Невського

Російським телеканалам вже вислали "рекомендації" й вони почали по них працювати

Російська пропаганда — державні та провладні ЗМІ країни-агресора — отримала нові "рекомендації" від верхівки влади, за якими їх наполегливо просять проводити паралелі між війною в Україні та хрещенням Русі, а кривавого диктатора володимира путіна порівнювати з Олександром Невським.

Як передає "Медуза", у їх розпорядженні опинилися одразу дві "методички" для пропагандистів, які підготувала у липні адміністрація російського диктатора.

Війна в Україні та Хрещення Русі

Провладні російські ЗМІ просять журналістів наголошувати на тому, що як хрещення Русі, так і війна в Україні, нібито закладає "державні засади", а також створює "передумови розвитку країни на сторіччя вперед". Автори таких "рекомендацій" переконані, що це відбувається завдяки "згуртуванню суспільства" навколо армії та "стратегічного курсу президента".

До речі, у методичці пропагандистам пропонують у початку війни звинувачувати "колективний Захід", який накачував Україну зброєю, аби вона стала "плацдармом для нападу на росію". Таким чином західні країни нібито прагнули "ослабити, розчленувати та повністю знищити росію".

Цікавим є той факт, що однією з цілей так званої "спецоперації" автори (а вони не вказуються) називають "боротьбу з безбожниками", яких у тексті характеризують як "ґвалтівників, розбійників та вбивць", які "ні у що не вірили — і вважали, що це звільняє їх від будь-яких моральних зобов'язань перед іншими людьми". Такими "безбожниками" кремль пропонує називати українських військових, приписуючи їм навіть "ритуальні вбивства".

Путін і Невський

Ще одну паралель, яку пропонують проводити пропагандистам, це війна в Україні та Невська битва. Автори методички одну з глав назвали "Сила в правді!". Саме ці слова приписують Олександру Невському, але у літописах говориться, що князь вимовив перед битвою зовсім інший вислів: "Не в силі Бог, а в правді" (причому ця цитата у тексті теж є).

"За російськими воїнами була правда — вони захищали свій будинок, і тому перемога не могла не бути нашою", — пишуть автори документа.

Про "захист будинку" у главах про війну в Україні нічого не йдеться, однак згадується, що російські солдати теж "впевнені у своїй правоті, бо вони продовжують справу своїх дідів та прадідів — добивають нацизм".

Примітно, що й тут Захід звинувачують у бажанні знищити росію та заволодіти її ресурсами, зокрема, корисними копалинами. Усіма цими аргументами пропагандисти мають підвести читачів та глядачів до тези про те, що війна в Україні — це "випереджальний удар".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путінські пропагандисти зганьбилися з відео про "щасливу країну". Вони використали для цього кадри з України.

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#Україна #Кремль #Росія #Війна #Пропаганда #методичка