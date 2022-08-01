путін зробив заяву з приводу ядерної війни

Російська влада навіть готова ділитися досвідом у сфері атомної енергетики

Кривавий диктатор володимир путін, поки в росії йде підготовка до ядерної війни, здивував заявою, що переможців у такому протистоянні бути не може, тому його ніколи не повинно статися.

Як передає EADaily, про це російський президент заявив під час виступу перед учасниками X Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана, і виступаємо за рівну і неподільну безпеку для всіх членів світової спільноти", — наголосив він.

При цьому російський лідер запевнив, що вони повністю виконали зобов'язання у рамках двосторонніх домовленостей США, які стосувалися скорочення ядерних озброєнь. І це, на думку путіна, повинно давати йому право на доступ до мирного атома без будь-яких додаткових умов. Ба більше, наголосив він, таке право повинні мати всі країни, які дотримують вимог Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Готові ділитися з партнерами своїм досвідом у сфері атомної енергетики", — резюмував російський президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські політики та пропагандисти неодноразово смакували тему ядерної війни. Так нещодавно заступник секретаря Радбезу рф дмитро медведєв вкотре видав гнівний пост у соцмережах і заявив, що "палець путіна" завжди знаходиться на "червоній кнопці", а тому погрожувати росії трибуналом ніхто не сміє.