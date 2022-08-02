росія вигадала, як звинуватити США в участі у війні

У росії зробили чергову абсурдну заяву

У вівторок, 2 серпня, на 160-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії звинуватили США в участі у війні на боці України.

Про це заявили в міністерстві оборони рф, повідомляє telegram-канал відомства. Представник міноборони Ігор Конашенков пояснив це тим, що Київ нібито узгоджує з Вашингтоном цілі, по яким б’ють американські реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

При цьому Конашенков послався на слова заступника голови військової розвідки Вадима Скибіцького, який нібито сказав The Telegraph, що розвідки України та США узгоджують цілі для HIMARS. Таким чином, це "дозволяє Вашингтону зупинити будь-які атаки, якщо вони незадоволені ціллю".

"Все це безперечно доводить, що Вашингтон, попри заяви Білого Дому та Пентагону, безпосередньо залучений до конфлікту в Україні", — заявив Конашенков.

Раніше повідомлялося, що наприкінці липня США оголосили про постачання Україні додаткових РСЗВ, а також великої кількості дронів-камікадзе Phoenix Ghost. Нещодавно HIMARS передав "привіт" окупантам на Луганщині.