НАТО бреше як собака: медведєв вибухнув тирадою на адресу України та Грузії

Колишній маріонетковий президент рф згадав, як віддав наказ атакувати Грузію у 2008 році

У 14-ту річницю нападу росії на Грузію ініціатор війни, тодішній маріонеточний президент, а тепер заступник голови радбезу рф дмитро медведєв порівняв ту агресію росії з вторгненням в Україну. І знов наговорив чимало зухвалого.

Свої відповіді пропагандистському агентству ТАСС, медведєв опублікував на офіційній сторінці "вконтакті". Він назвав обидві розв’язані росією війни "ланками одного ланцюга", спорідненими спробами Заходу "розкачати ситуацію" через сусідів рф. Мовляв, і тоді, і тепер Грузію та Україну накачували зброєю, щоби зірвати переговори з "мирного врегулювання" — а насправді із поступок загарбницьким апетитам москви.

У провокуванні обох конфліктів медведєв звинуватив США, НАТО і навіть ООН, які буцімто "стояли за спинами лідерів" тодішньої Грузії та нинішньої України. При цьому росію він зображає мало не святою, яка до останнього намагалась уникнути воєнного конфлікту. "На жаль, і в Грузії, і в Україні влада цих (західних, — ред.) країн не залишила росії вибору, зірвавши процеси політичного врегулювання цих конфліктів. І ми свідомо пішли на військове втручання", — проговорився медведєв.

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Щодо планів на "спецоперацію", то меведєв заявив, що росія не піде на умови, які в рамках переговорів їй "намагаються нав’язати колишні партнери", і буде забезпечувати свої "національні інтереси" всіма доступними способами.

Він також пофантазував на тему, що Україну та Грузію не приймуть до НАТО. "У керівництві Альянсу сидять хоч і замшелі доктринери, але не закінчені ідіоти. Вони розуміють, що тягнути на своєму тілі такі занедбані країни, які причому перебувають у територіальній суперечці з Рросією, як Україна чи Грузія, собі дорожче. Витрати будуть колосальні", — сказав медведєв. І додав: "Думаю, Україні та Грузії не бачити членства ні в НАТО, ні в Євросоюзі, куди можна потрапити лише крізь вузький отвір Північноатлантичного альянсу"

Вдався медведєв і до свого традиційного хамства – колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі, який був при владі 8 серпня 2008 року, він назвав дурилкою картонною, кривавим придурком, убогим вожаком, українського лідера Володимира Зеленського – неголеним парубком у зеленій футболці, а про НАТО заявив, що там брешуть, як собаки.

Повторив свою риторику "я – не я, і коняка не моя" медведєв у пості в телеграм-каналі. Він заявив, що напад на Грузію був вимушеним, і при цьому його можна назвати сигналом для США та НАТО про необхідність прислухатись до росії. Варто зазначити, що розбивка поста на рядки у цьому дописі виглядає досить дивно.

Нагадаємо, ще один дивний допис з’явився у ВК медведєва минулого тижня. Там він погрожував війною Грузії та Казахстану. Втім, тоді текст довго на сторінці не провисів. Помічник чиновника тоді заявив, що це був злам сторінки, хоча у соцмережах припускали, що насправді це написав сам екс-президент, будучи добряче напідпитку.