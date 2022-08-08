Михалков здав окупантів: "герой спецоперації" з його програми виявився зеком-садистом

З жорстокого в'язня зліпили героя, а потім ще й виправдали

Країна-агресор вперше офіційно визнала той факт, що на війну в Україну командування армії рф перекидало ув'язнених. Про це проговорився режисер Микита Михалков, який представив як героя колишнього в'язня, який спочатку катував своїх співкамерників у СІЗО, а потім поїхав на так звану "спецоперацію" в Україну, де й загинув.

На це звернув увагу Telegram-канал "Агентство.Новости", опублікувавши фрагмент з програми Михалкова, де він прямо підтримує перекидання на війну в Україну в'язнів, приписуючи їм героїчні заслуги.

Так, у черговому випуску Youtube-шоу "Бесогон ТВ" Михалков розповів про колишнього в'язня Костянтина Тулінова, який під час свого ув'язнення брав участь у тортурах заарештованих у СІЗО "Хрести". Його використовували для того, щоб вибивати зізнання з осіб, які не погоджувалися співпрацювати зі слідчими.

Біографія Тулінова виявилася також дуже насиченою: перший умовний термін він отримав у 16 років, а потім за ним пішли "грабіж, наркотики та кілька ходок". Вийти із в'язниці він мав у 2023 році, однак весною 2022 йому запропонували відправитися на війну в Україну і він на це погодився. Однак, не встиг російський зек повоювати, як загинув. Один з товаришів по службі стверджує, що він підірвав себе гранатою, вбивши трьох "націоналістів" й дозволивши російським окупантам відступити. З цього Михалков зробив висновок, що "Тулінов знав, за що можна померти" й нібито таким чином "хотів спокутувати своє минуле життя". Загиблого зека посмертно помилували, а його родині мають нарахувати виплати, які дають сім'ях загиблих військовослужбовців.

Примітно, що у російських ЗМІ про Тулінова склалося зовсім не таке враження. Так, проєкт Gulagu.Net у 2019 році повідомляв, що у СІЗО "Хрести" в Санкт-Петербурзі було створено спеціальні "пресхати", де ув'язнені, які співпрацювали з адміністрацією, вибивали зі співкамерників зізнання в обмін на "пільгові умови утримання".

А "Фонтанка" повідомляв, що 23-річний Тулінов "грав одну з головних ролей" в "активі", тобто серед ув'язнених, які співпрацюють з адміністрацією. На фото він позує зі своїм співкамерником та футболками з написом "Актив УФСІН єдиний". Абревіатура АУЕ розшифровується як "арештантський уклад єдиний" — цей рух визнано в росії екстремістською організацією. На цій фотографії на грудях та шиї молодої людини видно татуювання Хреста, її також можна помітити на одній із фотографій у сюжеті програми "БесогонТВ" Микити Михалкова.

Костянтин Тулінов (праворуч на фото) з татуюванням хреста на грудях

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія на тлі тотальних втрат почала перекидати найманців з Лівії до України.