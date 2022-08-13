У лаврова видали нові погрози Україні через західну зброю

Західне озброєння лякає росіян

У суботу, 13 серпня, на 171-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії знову пригрозили Києву розширенням географічних завдань "спецоперації".

З відповідною заявою виступив директор департаменту Північної Америки мзс рф Олександр Дарчієв, передає прокремлівське видання ТАСС. Він нагадав слова глави міністерства закордонних справ росії сергія лаврова.

"Щодо кореляції масованих поставок Києву західних озброєнь з ходом і термінами спеціальної військової операції, то її чітко окреслив сергій Лавров. Накачування України більш далекобійними збройовими системами призведе до того, що географічні завдання спецоперації відсуватимуться ще далі.

росія не може допустити, щоб на українській території, що залишилася, знаходилися озброєння, що становлять пряму загрозу нашій країні, "ДНР", "ЛНР" та звільненим районам", — заявив Дарчієв.

Нагадаємо, наприкінці липня лавров заявив, що росія захоплюватиме Херсонську та Запорізьку області, а також низку інших територій. Раніше глава мзс рф нахамив Україні і США через Тайвань.