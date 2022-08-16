Розкрито справжні плани кремля з приводу нової війни в Європі: кого москва "кине" цього разу

путін своїми злочинними методами підштовхує ще одну країну до війни

Наразі більшість дотримується твердження, що росія вкрай близькі з Сербією, котра перебуває за крок до війни із Косово. Проте, при умові того, що Бєлград і Баня-Лука не дійдуть до військового протистояння, в якому дуже зацікавлена рф, серби легко стануть такими ж ворогами для москви, як і Україна.

Як для видання "Хвиля" розповів колишній посол України в Хорватії Олександр Левченко, ще у 2021 році кривавий російський лідер володимир путін співав пісеньку про нібито єдність українського народу з росіянами, а вже цього року повномасштабно вдерся на українські території, поставивши своїй армії завдання повністю знищити українську націю.

"Бєлград, мабуть, "забув", що 30 років тому москва підтримала міжнародні санкції проти Сербії, а лише місяць тому путін заявив, що так звані "луганську та донецьку народні республіки" треба визнати як Косово", — пояснив він.

На його думку, москва може використати Сербію для того, аби зав'язати регіональну війну, де загне велика кількість людей. І насамперед це будуть серби, адже в цьому випадку рф матиме змогу одразу з'явитися в ролі миротворця та продемонструвати перед ЄС та НАТО свій нібито політичний вплив.

У ситуації, що склалася, кремль має на меті використати сербів "корисних ідіотів". І, скоріше за все, у Белграді всі це дуже чітко усвідомлюють.

"Спитайте Україну, ми вам розповімо багато цікавих речей про хитрість російської політики, від якої ми страждаємо вже кілька століть, щоб ви самі не потрапили в халепу", — підсумував Олександр Левченко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 31 липня різко зросла напруга між Сербією та Косово, через що Приштина перекрила кордони, а Белград привів армію у стан підвищеної бойової готовності. Водночас Косово погодилося відкласти обов’язкове введення паспортів на один місяць, а тому напруження напруги пішло на спад.