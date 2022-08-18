Міноборони рф цинічно збрехало про цілі та результат обстрілу Харкова і дало "анонс" щодо ЗАЕС

росіяни продовжують брехати, що нищать в Україні найманців десятками, і погрожувати вибухами на ЗАЕС

Місцева влада Харкова зранку повідомила, що за ніч росіяни обстріляли в місті щонайменше два гуртожитки. В одному з них мешкали люди з вадами слуху. Є загиблі та поранені, в тому числі діти. Окрім того, є руйнування у житлових будинках Холодногірського та Слобідського районів. І росія тут же цинічно бреше, що била по базах найманців.

Як повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, так зване міністерство оборони рф на ранковому брифінгу повідомило, буцімто "високоточною зброєю" наземного базування окупанти вразили "пункт з розміщення найманців у Харкові". При цьому, брешуть у москві, загинуло понад 90 "бойовиків".

Тим часом, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ніч у місті була однієї з найстрашніших для його цивільних мешканців. "Приліт" у Салтівському районі забрав життя 7 людей, 17 зазнали поранень, у тому числі 11-річна дитина. Є загиблі і у Слобідському районі. Атака на гуртожиток коштувала життя двом особам, 18 були поранені, у тому числі двоє дітей. Остаточні наслідки атаки по Харкову ще з’ясовуються.

Але на брехні щодо ліквідації "найманців" так зване міністерство оборони рф не зупинилось. Воно також натякнуло, що готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС. Датою обрали 19 серпня, коли в Україні з візитом перебуватиме генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. У "міноборони" заявили, буцімто саме під час його перебування Україна має намір обстріляти власну атомну станцію. При цьому додали, що російських озброєнь на станції нема, хоча всьому світові очевидно, що є – днями 42 країни звернулись до рф із закликом вивести свої війська та техніку з ядерного об’єкту.

Як повідомляв "Телеграф", якщо росія все ж зважиться підірвати Запорізьку АЕС, від наслідків цього вона дуже сильно постраждає сама.