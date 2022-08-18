"Пекло підбирається ближче": українців радує затягнута димом Москва (відео)

Москвичі скаржаться на утруднене дихання та неприємний запах

Вранці четверга, 18 серпня, Москва прокинулася від найсильнішого смогу, який огортав місто кілька днів поспіль. Димова завіса, що нависла над містом щільною хмарою, утворилася через те, що в Рязанській області вже тривалий час палають сильні лісові пожежі.

Про це повідомляють різні росЗМІ, також публікуючи відео з висоти пташиного польоту. На записі чітко видно, що навіть найвищі будівлі примудряються "загубитися" в сизому серпанку — настільки густою є повітряна маса, яка "прийшла" на Москву з Рязанщини. "Телеграф", до речі, відстежив реакцію користувачів мережі на інцидент.

Для початку зазначимо, що у Московському екологічному моніторингу вже заявили, що зміна вітру відбулася напередодні вночі. Саме тому нібито російську столицю і накрило повітрям, забрудненим продуктами горіння. При цьому невелике задимлення у регіоні спостерігалося ще в середу, 17 серпня.

Подібну погоду москвичам обіцяють ще щонайменше на дві доби. При цьому люди вже скаржаться на неможливість провітрити житло, утруднене дихання та неприємний запах у повітрі. Жителям російської столиці пропонують використовувати маски, а також збільшити обсяг випитої води. На додачу до цього дітей не рекомендують зайвий раз випускати на ігрові майданчики.

Поки що про припинення пожеж у Рязанській області говорити не доводиться. Вогонь зайняв щонайменше 181 гектар площі, є три діючі вогнища, до гасіння залучаються рятувальники з інших регіонів.

Українські користувачі мережі, тим часом, реагують на події у Москві вельми очікувано — милуються задимленими краєвидами і сподіваються, що незабаром така ж доля спіткає і Кремль.

Нагадаємо, що нещодавно на території Москви спалахнула велика пожежа, яка охопила одну з місцевих військових частин. Видовище вийшло досить вражаючим.

Також ми писали про трагедію в Московському хостелі, де живцем згоріло кілька постояльців, і масштабне загоряння на території шинного складу — цю пожежу довелося гасити за допомогою авіації.