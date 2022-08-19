"До суду не доживе": Піонтковський розповів, як позначиться на путіні звільнення Херсона та Донбаса

Визволення українських територій від окупації росії доб'є кривавого диктатора

Після того, як українські Збройні сили звільнять від окупаційної армії південну частину країни, а саме місто Херсон, кривавий російський диктатор володимир путін, самопочуття якого погіршується з кожним днем через низку серйозних захворювань, впаде у шоковий стан. А коли ЗСУ відіб'ють і східну частину України, зокрема Донеччину та Луганщину, здоров'я російського лідера похитнеться ще більше, що допоможе кремлівському оточенню ліквідувати його.

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE розповів відомий російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, звільнення Херсона стане шоковою подією не лише для диктатора путіна, а й для всього російського суспільства, яке продовжує слухати пропагандистів типу скабеєвої та соловйова.

Експерт переконаний, що після повного звільнення українськими Збройними силами не лише південної частини України, а й частково територій Донбасу, і без того погане самопочуття президента рф погіршиться, після чого його ж оточення усуне його від влади.

На запитання журналіста, чи залишиться путін живим після своєї поразки в Україні, Піонтковський відповів — навряд чи.

"Думаю, його намагатимуться не довести до суду і свої ж ліквідують. Занадто багато може розповісти на суді", — підсумував політолог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у кремлі розпочали підготовку до ймовірного погіршення самопочуття російського президента путіна. Подальші зустрічі він, скоріше за все, через стан свого здоров'я проводитиме у відеоформаті.