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"До суду не доживе": Піонтковський розповів, як позначиться на путіні звільнення Херсона та Донбаса

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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кривавий лідер рф путін Новина оновлена 19 серпня 2022, 12:22
кривавий лідер рф путін

Визволення українських територій від окупації росії доб'є кривавого диктатора

Після того, як українські Збройні сили звільнять від окупаційної армії південну частину країни, а саме місто Херсон, кривавий російський диктатор володимир путін, самопочуття якого погіршується з кожним днем через низку серйозних захворювань, впаде у шоковий стан. А коли ЗСУ відіб'ють і східну частину України, зокрема Донеччину та Луганщину, здоров'я російського лідера похитнеться ще більше, що допоможе кремлівському оточенню ліквідувати його.

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE розповів відомий російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, звільнення Херсона стане шоковою подією не лише для диктатора путіна, а й для всього російського суспільства, яке продовжує слухати пропагандистів типу скабеєвої та соловйова.

Експерт переконаний, що після повного звільнення українськими Збройними силами не лише південної частини України, а й частково територій Донбасу, і без того погане самопочуття президента рф погіршиться, після чого його ж оточення усуне його від влади.

На запитання журналіста, чи залишиться путін живим після своєї поразки в Україні, Піонтковський відповів — навряд чи.

"Думаю, його намагатимуться не довести до суду і свої ж ліквідують. Занадто багато може розповісти на суді", — підсумував політолог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у кремлі розпочали підготовку до ймовірного погіршення самопочуття російського президента путіна. Подальші зустрічі він, скоріше за все, через стан свого здоров'я проводитиме у відеоформаті.

Теги:
#Хвороби #Війна #Звільнення #Володимир Путін