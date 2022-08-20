"У путіна пригорає?" Мережа реагує на велику пожежу поряд з аеропортом у Сочі

Дим було видно з різних районів міста

Не встигла у росіян лягти паніка після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, як з’явилися новини про велику пожежу в місті Сочі. Вогонь охопив кілька гаражів у кооперативі поряд із міжнародним аеропортом, відомим під назвою "Адлер". Пожежа була дуже сильною, адже дим місцеві жителі бачили з різних районів міста.

Інформацію повідомляють росЗМІ, а також Telegram-канал "Сочи онлайн". Відомо, що інцидент стався в Адлерівському районі поряд із вулицями Злітної та Ромашек.

Перші повідомлення щодо загоряння надійшли місцевим рятувальникам ще близько дев’ятої ранку. Наразі вогонь вдалося ліквідувати, проте для цього знадобилися значні зусилля. Все тому, що у гаражах, як кажуть місцеві жителі, зберігалися великі запаси пального. Після влучення іскри пожежа спалахнула миттєво.

Гарний кадр вдалося спіймати одній із місцевих жительок

Варто зазначити, що в офіційному звіті йдеться про загоряння покрівлі гаражів, під час якого постраждала територія площею 100 квадратних метрів. При цьому відео з місця пожежі свідчать про те, що було щонайменше кілька гучних вибухів — вогонь разом із чорним димом розлітався на метри вгору.

Цікаво, що роботу аеропорту, незважаючи на серйозне задимлення, вирішили не зупиняти. До речі, один із вибухів на місці займання стався під час зльоту чергового пасажирського літака.

Саме в Адлері напередодні кривавий диктатор володимир путін проводив робочу зустріч з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. У мережі вже встигли пожартувати і на цю тему, і відреагувати на саму пожежу.

Нагадаємо, що невдовзі після повідомлення про пожежу в Сочі стало відомо про чергову порцію "бавовни" у тимчасово окупованому Криму. Різні джерела наголосили, що вибухи сьогодні чули жителі багатьох кримських населених пунктів.

А напередодні українців радувала затягнута смогом Москва. І хоча великі лісові пожежі охопили Рязанську область, російській столиці перепало запах і вид диму. Добу після цього місто прожило спокійно, а вранці 20 серпня з’явилися повідомлення про повернення характерного серпанку.