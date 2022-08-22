Рубльовка "евакуюється": богаті росіяни масово розпродають елітне житло під москвою

Війна несприятливо позначилася на багатьох сферах життя у росії

На території приватного сектору, розташованого на захід від російської москви, більш відомого як "Рубльовка", активно розпродають нерухомість. Такою нестабільною ситуація в одному з елітних районів під столицею росії, забудованого дачами колишньої радянської еліти, фешенебельними котеджними селищами і резиденціями вищих посадових осіб держави, стала після повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, близько чотирьох тисяч вартісних будинків, особняків та інших котеджів, ціна яких близько двох трильйонів рублів, наразі активно розпродуються.

"Є варіанти всього за 150 мільйонів. Скромні ділянки в гектар, майданчики, мармур та позолота. Натомість не 50 двокімнатних квартир у Кургані, які можна було б взяти за ці гроші. Для тих, хто багатший, є солідніші варіанти: до 3,6 мільярда рублів. А це: десятки кімнат, мармурові підлоги, ліпнина, басейни, власний сад. Плюс опалювальні гаражі. Бонусом — Маша Распутіна, Олександр Масляков та інші в сусідах", — йдеться в тексті публікації.

За словами рієлтора, після початку так званою "військової спецоперації" в Україні, на ринку елітної нерухомості спостерігається значний спад на попит. Ситуацію аргументують тим, що люди нібито вирішили "відвідати деякі міста за кордоном, аби чітко усвідомлювати, на що витрачати свої активи".

Водночас найближчим часом він все ж розраховує на те, що ця неприємна ситуація змінитися на 180 градусів і попит все ж повернеться. Рієлтор запевняє журналістів, що до осені кількість пропозицій може збільшитися, а ціни – впасти. Однак, враховуючи тенденцію, котра спостерігається в росії останнім часом через провали в Україні, його сподівання можна вважати нездійсненною мрією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що повномасштабна російська агресія позначилася не лише на ринку нерухомості, а й на інших російських сферах. Зокрема, війна внесла свої корективи у економіку російської федерації, відкинувши її на чотири роки назад лише за перші три місяці після нападу.