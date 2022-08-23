"Спектакль одного глядача": батько підозрюваної у вбивстві Дугіної українки насмішив мережу "одкровеннями"

Чоловік на відео називає доньку "шебутною"

У росії щосили працюють над тим, щоб прив’язати Україну до загибелі доньки путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна Дар’ї Платонової. Після звинувачення у підготовці вибуху машини українки Наталії Вовк російські спецслужби почали шукати додаткові докази її вини. Наприклад, намагаються довести, що вона була не зовсім урівноваженою, про що російським медіа розповів нібито її "батько".

Інтерв’ю з чоловіком, який проживає у рф, опублікувало видання "РИА Новости". Як стверджують журналісти країни-агресора, чоловік спокійно поспілкувався з ними, поділившись новими фактами про "дочку". Стверджувати ж, що невідомий справді є родичем Наталії Вовк, неможливо — в росії повністю "розмили" обличчя на записі і не повідомляють жодної особистої інформації.

Натомість сам "батько" розповів, що, за його даними, Наталія Вовк не була причетна до полку "Азов", але в лавах ЗСУ все ж таки служила. При цьому згодом нібито довелося залишити службу через стан здоров’я. За словами чоловіка, вона мала пухлину в голові, через що знадобилася серйозна операція. Хірургічне втручання пройшло успішно, Наталі також поставили пластину. І після цього, каже росіянин, "дочка" нібито трохи змінилася.

"Шебутна стала така, спритна. Раніше, звичайно, вона спокійніша була, — характеризує Наталію Вовк нібито її "батько". — [Після початку війни] їздила до Франції, як біженка, але щось там їй не сподобалося, і вона повернулася у Польщу, а потім в Україну".

На відеоролик, що з’явилася в мережі, вже відреагували багато користувачів, у тому числі й українці. У правдивість слів як журналістів, так і самого "батька" Наталії Вовк вони не вірять. Відео називають дешевою виставою, яка зроблена для відволікання уваги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Наталію Вовк та її дочку, яких намагаються звинуватити у вбивстві Дарії Дугіної, було вивезено до Естонії на прохання деяких росіян.

При цьому ФСБ не залишає спроб довести їхню причетність, використовуючи рандомні нарізки з відеокамер спостереження.