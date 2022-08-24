ТОП-10 найдорожчих втрат росії у війні: ЗМІ підрахували, скільки грошей рф спалила в Україні

Одномоментні втрати росіян в авіації ще з часів Другої світової війни не були такими великими

Про те, що росія несе в Україні катастрофічні матеріальні втрати, прямо говорять уже у західних розвідках. Як виглядають спалені мільйони, можна побачити зараз на виставці понівеченої техніки росіян на київському Хрещатику. Українське видання Forbes підрахувало, скільки саме коштувало російським платникам податків усе те, що згоріло на нашій землі, не враховуючи ракети – точну кількість цих боєприпасів, збитих та ні, підрахувати складно.

Загалом видання керувалось даними Генштабу ЗСУ, який стверджує, що станом на 24 серпня за час війни ворог втратив майже 2000 танків, 234 літаки та 15 кораблів. Сумарна вартість цієї техніки оцінюється фахівцями у 16,56 млрд доларів.

Інфографіка Forbes

Окремо автори дослідження склали десятку найкоштовніших засобів, які були знищені захисниками України. Очолює її, звісно, той самий "рускій воєнний корабль" — ракетний крейсер "Москва", який влетів бюджету країни-терориста аж у 750 млн доларів. Загалом топ-10 за вартістю виглядає так:

ракетний крейсер "Москва" – $750 млн;

літак Іл-76 – $86 млн;

десантний корабель "Саратов" – $75 млн;

літак Су-30СМ – $50 млн;

літак Су-34 – $40 млн;

літак Су-35 – $32 млн;

літак Іл-22ПП – $30 млн;

ЗРК "Тор-М2" – $25 млн;

судно "Василь Бех" – $21 млн;

ОТРК "Іскандер" – $21 млн.

При цьому самих тільки Су-24, за даними, верифікованими OSINT-проектом Oryx, росіяни втратили в Україні 19 штук. Насправді їх може бути навіть більше.

Якщо розкласти втрати росіян за типом техніки, то російських суден за півроку ЗСУ потопили 15 штук на загальну суму 82 млрд долл. А найкоштовніші втрати загарбники несуть в авіації – 234 знищених російських літаки коштували бюджету 5,3 млрд долл. – це 32,1% від загальної оціночної суми втрат.

При цьому рекордною одномоментною втратою в авіації для рф стала атака на військовий аеродром Саки поблизу селища Новофедорівка у Криму. Дев’ять спалених вщент бортів, серед яких були винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, разом коштували орієнтовно 230 млн долл. Це найбільша втрата авіації рф впродовж одного дня не тільки з початку вторгнення в Україну, але й загалом з часів Другої світової.

Як повідомляв "Телеграф", до рекордних втрат в особовому складі у росіян додалось іще й масове дезертирство.