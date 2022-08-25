росія зібрала сотні бойових літаків навколо України: військові повідомили деталі

Росіяни зосередили велике угруповання бойової авіації поблизу України

У четвер, 25 серпня, на 183-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, скільки бойових літаків і гелікоптерів рф знаходиться поблизу України.

Відповідною інформацією під час брифінгу у четвер поділився спікер командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Media Center Ukraine. За його словами, біля кордонів з Україною зосереджено понад 400 бойових літаків.

"Довкола наших кордонів знаходиться група літаків росії — понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, з них більше 150 — ударні, такі як Ка-52. Кілька таких машин збили наші підрозділи на День Незалежності", — зазначив Ігнат.

Додамо, що за інформацією Генштабу ЗСУ, українські сили оборони збили 234 літаки та 202 гелікоптери (дані за 25 серпня).

Втрати армії росії в Україні після 24 лютого 2022 року

Нагадаємо, 24 серпня російські війська завдали ракетних ударів по Україні, зокрема рф вбила більше 20 осіб у смт Чаплине на Дніпропетровщині. Росіяни поцілили в залізничну станцію та житловий сектор.

У росії цинічно пояснили удар по залізничній станції, де загинули діти.