росія зібрала сотні бойових літаків навколо України: військові повідомили деталі
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Росіяни зосередили велике угруповання бойової авіації поблизу України
У четвер, 25 серпня, на 183-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, скільки бойових літаків і гелікоптерів рф знаходиться поблизу України.
Відповідною інформацією під час брифінгу у четвер поділився спікер командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Media Center Ukraine. За його словами, біля кордонів з Україною зосереджено понад 400 бойових літаків.
"Довкола наших кордонів знаходиться група літаків росії — понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, з них більше 150 — ударні, такі як Ка-52. Кілька таких машин збили наші підрозділи на День Незалежності", — зазначив Ігнат.
Додамо, що за інформацією Генштабу ЗСУ, українські сили оборони збили 234 літаки та 202 гелікоптери (дані за 25 серпня).
Нагадаємо, 24 серпня російські війська завдали ракетних ударів по Україні, зокрема рф вбила більше 20 осіб у смт Чаплине на Дніпропетровщині. Росіяни поцілили в залізничну станцію та житловий сектор.
У росії цинічно пояснили удар по залізничній станції, де загинули діти.