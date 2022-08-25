Держдума рф випустила "жорстку" заяву щодо Запорізької АЕС

У росії видали чергову порцію нісенітниці

У четвер, 25 серпня, на 183-й день повномасштабного вторгнення рф Рада Держдуми росії закликала ООН і МАГАТЕ вимагати від України "негайного припинення обстрілів Запорізької АЕС".

Відповідну заяву розміщено на сайті Держдуми рф. У повідомленні йдеться, що захистити електростанцію вдається "тільки завдяки самовідданості російських військовослужбовців", а удари по ЗАЕС, які нібито завдає Україна, названі "терористичними за своєю суттю".

Рада Держдуми також зажадала від країн Заходу припинити постачання озброєння в Україну та назвала їх "співучасниками та посібниками злочинів" "антинародного київського режиму".

Нагадаємо, на початку серпня ситуація на ЗАЕС загострилася через російські провокації. Окупанти неодноразово обстрілювали станцію, звинувачуючи у всьому Україну. Через це було скликано Радбез ООН, на якому цивілізований світ закликав російські війська залишити стратегічний об’єкт. Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею про відправку експертів МАГАТЕ на ЗАЕС. Очікується, що місію буде доставлено на станцію через територію, яку контролює Київ. Напередодні стало відомо, коли МАГАТЕ вирушить на станцію.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня ЗАЕС вперше в історії була відключена від енергомережі.