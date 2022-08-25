Втрати росії в Україні: Британія озвучила нову вражаючу цифру

При цьому бажаного для кремля результату російські солдати дати не можуть

Російській владі з кожним днем все складніше приховувати тотальні втрати своєї армії, яку вона відправила на так звану "спецоперацію" в Україну. Саме тому кривавий диктатор володимир путін підписав закон про збільшення штатної чисельності війська. Тим часом у Великій Британії переконані, що лави росвійськ порідшали як мінімум на 80 тисяч осіб за пів року.

Як передає Evening Standard, про це напередодні, 24 серпня, в ефірі радіо BBC заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Ми загалом вважаємо, що з огляду на певні спостереження втрати Росії становлять понад 80 тисяч її збройних сил, якщо рахувати разом убитих, поранених і дезертирів. Це 80 тисяч за шість місяців – на противагу 15 тисячам за десять років в Афганістані", – зазначив він.

При таких тотальних втратах, зазначив очільник британського Міноборони, просування військ країни-агресора в Україні вимірюється "не в кілометрах, а в метрах на тиждень". Через це Воллес наголосив, що "росія перебуває в дуже непевному становищі".

Варто зазначити, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, у період з 24.02 по 25.08 російська армія остаточно втратила орієнтовно 45 850 солдатів. Цілком ймовірно, що ще приблизно стільки ж або отримали поранення, або відмовилися брати участь у бойових діях проти України.

Нагадаємо, що російські військові стали все частіше скаржитися на те, що влада не платить їм за участь у так званій "спецоперації". Про невиплату "бойових" вони скаржаться у розмовах зі своїми близькими, а більш сміливі виносять цю проблему назагал. Зокрема, російські добровольці розповіли журналістам, що командування армії навіть не спромоглося забезпечити їх їжею та квитками додому, а тоді й зовсім кинуло на гроші.