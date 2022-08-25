У росії вигадали "підстави" для оголошення України "терористичною державою"

Безглузду пропозицію озвучив російський депутат

У четвер, 25 серпня, на 183-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії запропонували визнати Україну "терористичною державою".

З такою пропозицією до уряду звернулася фракція "Справедлива Росія — за правду", повідомив її керівник Сергій Миронов, передає видання федерального зібрання рф.

"Фракція партії "Справедлива Росія — За правду" відправила в уряд рф для отримання висновку законопроєкт про визнання України терористичною державою", — заявив Миронов за підсумками засідання Ради Державної Думи 25 серпня.

За словами Миронова, представники України нібито обстрілюють прикордонні території росії, влаштовують вбивства (колаборантів і гауляйтерів — Ред.), підпали, а також закликають до відчуження території іншої держави. При цьому США та країни ЄС керівник фракції Держдуми називає "пособниками тероризму".

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Раніше держдума росії випустила безглузду заяву щодо Запорізької АЕС, де росіяни влаштовують провокації, які загрожують світу ядерною катастрофою. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав цивілізований світ визнати росію — країною-терористом через злочини російської армії в країні.