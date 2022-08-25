У росії вигадали "підстави" для оголошення України "терористичною державою"
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Безглузду пропозицію озвучив російський депутат
У четвер, 25 серпня, на 183-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії запропонували визнати Україну "терористичною державою".
З такою пропозицією до уряду звернулася фракція "Справедлива Росія — за правду", повідомив її керівник Сергій Миронов, передає видання федерального зібрання рф.
"Фракція партії "Справедлива Росія — За правду" відправила в уряд рф для отримання висновку законопроєкт про визнання України терористичною державою", — заявив Миронов за підсумками засідання Ради Державної Думи 25 серпня.
За словами Миронова, представники України нібито обстрілюють прикордонні території росії, влаштовують вбивства (колаборантів і гауляйтерів — Ред.), підпали, а також закликають до відчуження території іншої держави. При цьому США та країни ЄС керівник фракції Держдуми називає "пособниками тероризму".
Раніше держдума росії випустила безглузду заяву щодо Запорізької АЕС, де росіяни влаштовують провокації, які загрожують світу ядерною катастрофою. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав цивілізований світ визнати росію — країною-терористом через злочини російської армії в країні.