Сталося це за недостатню швидкість просування

Кривавий російський лідер володимир путін спільно зі своїм поплічником міністром оборони сергієм шойгу ймовірно звільнили шістьох генералів армії рф, яка діє в Україні. Як у своєму новому зведенні повідомила британська розвідка, таке рішення було прийняте через те, що російські війська, задіяні у так званій "військовій спецоперації", недостатньо швидко просувалися.

Про це у п'ятницю, 26 серпня, повідомило Міністерство оборони Великобританії в Twitter, відзначивши, що заяви російських офіційних осіб з цього приводу не відповідають дійсності.

У повідомленні зазначається, що 24 серпня очільник російського оборонного відомства сергій шойгу повідомив Шанхайській організації співробітництва, що росія нібито спеціально уповільнила свої темпи наступів в Україні, аргументувавши ці дії гострою потребою скоротити втрати серед цивільних українців.

"Майже напевно це навмисна дезінформація. Наступ росії застопорився через погані військові дії рф і запеклий опір України", — заявили у британському відомстві.

Згідно з даними розвідників, шойгу та президент путін звільнили не менше шістьох генералів за те, що ті недостатньо швидко просувалися українськими територіями вперед.

Також зазначається, що саме у день виступу шойгу російська балістична ракета малої дальності СС-26 "Іскандер" вдарила по залізничній станції у смт Чаплине, що на Донеччині, в результаті чого, загинуло 25 осіб, двоє з яких — це діти.

"Це підкреслює готовність росії завдати побічної шкоди, коли вона бачить військову перевагу в нанесенні ракетних або артилерійських ударів", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційна армія росії знайшла нове джерело радіації в Енергодарі, тож взялася обстрілювати найпотужнішу теплоелектростанцію України, яка розташована неподалік від ЗАЕС.