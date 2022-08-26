Застереження не допомогли: росія таки отримала ударні безпілотники від давнього союзника

Схоже, що ядерні країни вирішили поновити співпрацю

Іран попри всі застереження з боку Пентагону все-таки передав росії сотні безпілотників, які країна-агресор планує використовувати у війні проти України. Як передає Associated Press, про це розповіли представники розвідки західних країн.

"Незрозуміло, чи почала росія запускати безпілотники проти українських цілей, але, вочевидь, літальні апарати перебувають у робочому стані та готові до використання", — заявили офіційні особи на умовах анонімності.

Видання зазначає, що факт передачі офіційним Тегераном зброї Москві — це сигнал про те, що давні союзники знову вирішили співпрацювати. Крім цього, це підкреслює застереження критиків щодо поточних переговорів щодо відновлення виконання Іраном ядерної угоди 2015 року, з якої Сполучені Штати вийшли у 2018 році. Передбачалося, що Ірану відновлення угоди принесе мільярди доларів та пом'якшення санкцій, а країна своєю чергою пригальмує свою ядерну програму. На жаль, ці домовленості майже зайшли у глухий кут, а противники угоди кажуть, що скасування санкцій щодо Тегерана може дозволити росії посилити свої військові дії в Україні та обійти нафтове ембарго через Іран.

Нагадаємо, у середині липня американські ЗМІ отримали інформацію про те, що російська делегація їздила до Ірану для переговорів щодо постачання зброї. Після цього глава МЗС Ірану заявив, що інформація не відповідає дійсності і його країна не збирається допомагати зброєю ні росії, ні Україні. Вже 24 липня в українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Іран все-таки направив до росії першу партію бойових безпілотників. А після цього в Пентагоні повідомили, що росіяни проходять навчання з управління БПЛА Shahed-191 та Shahed-129.