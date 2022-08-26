У російських чиновників виявили вкрадені в Україні ноутбуки (фото)

Знімки наробили шуму в мережі

У п’ятницю, 26 серпня, на 184-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Москві у виборчій комісії знайшли імовірно викрадені українські ноутбуки.

Про це в Twitter повідомив начальник штабу Олексія Навального Леонід Волков. Знімки із незвичайними для російського ринку ноутбуками йому передав неназваний член виборчої комісії.

У Москві зараз триває тестування "електронних книг виборців", нового винаходу Департаменту інформаційних технологій (ДІТ) та Центральної виборчої комісії (ЦВК), спрямованого на полегшення фальсифікацій виборів. Один із членів виборчої комісії виявив на казенних ноутбуках українську розкладку клавіатури, причому українські літери були недбало зафарбовані лаком.

"Ділюся фотографіями з дозволу одного члена виборчої комісії в Москві", — підписав фото Волков.

"І ось сиджу я за казенним ноутбуком, сумую, і раптом помічаю — на клавіатурі щось лаком зафарбовано. Придивляюся, і що я там бачу? Де вони ці ноутбуки взяли? Там же, де пральні машини? І справді, де? тих, хто не розгледів: на казенних ноутбуках українська розкладка клавіатури, лаком зафарбовані літери українського алфавіту", — повідомив член виборчої комісії.

Поки достеменно невідомо, як ноутбуки з українською розкладкою потрапили до рук російських чиновників. Проте про мародерство росіян в Україні відомо всім. Наприклад, офіцер армії рф потрапив у полон з 30 тис. гривень і злитком золота в кишені. А Міноборони України опублікувало незвичайний топ предметів, вкрадених солдатами росії в Україні.