"Як замаячили мільйони, немов диявол її душу забрав": безрукого російського окупанта зрадила наречена

Росіянин три роки зустрічався з колишньою коханою

Російський окупант, який втратив руку під час повномасштабного вторгнення в Україну, розповів, що його покинула наречена після повернення додому.

Відповідна стаття була опублікована на сайті www.mosregtoday.ru. В інтерв’ю загарбник поскаржився на свою наречену, яка намагалася зняти з його карти гроші, які прийшли за поранення.

23-річний контрактник втратив праву руку в Україні — її відірвало міною. Крім того, йому уламками пробило легені та ребра. Окупанта після приїзду в російський госпіталь здивувала зрада нареченої, з якою до цього він був щасливий аж три роки.

"Свою карту, на яку нараховували солдатську зарплату, я залишив їй. Коли прийшла СМС про перерахування великої грошової виплати за поранення, я, наче щось передчуваючи, поміняв пін-код. І через деякий час мені приходить інша есемеска – хтось за старим пін-кодом намагався зняти з рахунку дуже велику суму", — розповів окупант.

Потім він зателефонував коханій, яка розповіла, що хотіла зняти гроші, адже їй треба одягтися.

"Не зрозумію, що з нею трапилося. Ми так любили один одного, вона була такою ніжною та ласкавою, а як замаячили ці мільйони, немов диявол її душу забрав. І я не один із такою історією", — сказав загарбник.

У мережі лише висміяли окупанта.

Раніше повідомлялося, що загарбники отримали нові методички для спілкування з українцями на окупованих територіях. Напередодні рф обстріляла Харків та Запоріжжя.