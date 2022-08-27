Номінант на премію Дарвіна: російський окупант безглуздо загинув в Україні
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Окупант повернувся з полону, а потім знову подався воювати
Днями стало відомо, що на повномасштабній війні з росією було ліквідовано російського окупанта Олександра Кружалова. Цей загарбник був в українському полоні на початку березня, а після обміну повернувся на фронт, де знайшов свою смерть.
Про це повідомив блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе на своїй сторінці у Facebook. Про смерть окупанта розповіла його сестра у соцмережах.
За інформацією джерела, Кружалов строкову службу проходив у ПДВ, а відносно свіжі фотографії вказують на те, що останнім часом він перебував у мотострілецьких військах і мав відношення до військової медицини. 13 березня 2022 року в мережі з’явився відеоролик, в якому полонений окупант представляється як Кружалов Олександр Юрійович, прапорщик фельдшер медичного взводу.
Росіянин потрапив на обмін, проте другим шансом не скористався. Окупант знову пішов воювати в Україну, де знайшов свою смерть.
У мережі лише посміялися над горе-окупантом. Один із користувачів "номінував" росіянина на премію Дарвіна через безглузду смерть загарбника, якому доля подарувала другий шанс.
Довідка: Премія Дарвіна — віртуальна антипремія, яка щорічно присуджується особам, які померли найбільш безглуздим способом.
Раніше повідомлялося, що від російського окупанта пішла дівчина після того, як він втратив руку в Україні. Нагадаємо, окупаційна влада хоче влаштувати в школах "дитячі Гулаги".