Номінант на премію Дарвіна: російський окупант безглуздо загинув в Україні

Окупант повернувся з полону, а потім знову подався воювати

Днями стало відомо, що на повномасштабній війні з росією було ліквідовано російського окупанта Олександра Кружалова. Цей загарбник був в українському полоні на початку березня, а після обміну повернувся на фронт, де знайшов свою смерть.

Про це повідомив блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе на своїй сторінці у Facebook. Про смерть окупанта розповіла його сестра у соцмережах.

За інформацією джерела, Кружалов строкову службу проходив у ПДВ, а відносно свіжі фотографії вказують на те, що останнім часом він перебував у мотострілецьких військах і мав відношення до військової медицини. 13 березня 2022 року в мережі з’явився відеоролик, в якому полонений окупант представляється як Кружалов Олександр Юрійович, прапорщик фельдшер медичного взводу.

Росіянин потрапив на обмін, проте другим шансом не скористався. Окупант знову пішов воювати в Україну, де знайшов свою смерть.

Сестра окупанта повідомила про загибель брата на війні в Україні

У мережі лише посміялися над горе-окупантом. Один із користувачів "номінував" росіянина на премію Дарвіна через безглузду смерть загарбника, якому доля подарувала другий шанс.

Довідка: Премія Дарвіна — віртуальна антипремія, яка щорічно присуджується особам, які померли найбільш безглуздим способом.

Раніше повідомлялося, що від російського окупанта пішла дівчина після того, як він втратив руку в Україні. Нагадаємо, окупаційна влада хоче влаштувати в школах "дитячі Гулаги".