Російську армію збільшили указом путіна: в Британії розповіли, чому це нічого не дасть

Британські фахівці стверджують, що росіяни неохоче йдуть підписувати контракт на службу

Катастрофічний стан справ російської армії, втрати якої перевалили вже за 46 тисяч осіб, та неможливість показати владі бодай якийсь результат у так званій "спецоперації" в Україні — змусили кривавого диктатора володимира путіна підписати указ про збільшення штатної чисельності війська. Однак вже зараз західні експерти кажуть, що це нічого не дасть.

Про це у неділю, 28 серпня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у власному Twitter-акаунті.

Британські фахівці кажуть, що такий крок з боку російського президента не підвищить бойову потужність країни-агресора у війні проти України, адже втрати росіян настільки великі, що охочих укладати контракт надто мало. При цьому поки залишаться незрозумілим, яким чином російське військове керівництво планує заповнювати ці втрати — чи буде це наймання більшої кількості контрактників-добровольців, чи буде це збільшення планових показників призову.

"У будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності росії в Україні. Це тому, що росія втратила десятки тисяч військових, дуже мало нових контрактників набирається, а призовники технічно не зобов'язані служити за межами території росії", — додали у Міноборони Великої Британії.

Варто зазначити, що свіжі карти боїв в Україні вказують на те, що на південному напрямку росіяни намагаються наступати силами буквально десятка осіб. Фахівці Інституту вивчення війни на цьому тлі заявили, що це може вказувати на деградацію російських військ.

Тим часом Сили оборони України продовжують отримувати від західних партнерів новітню зброю для боротьби з російськими окупантами, що дозволяє українським військовим робити "бавовну" на складах ворожої армії.