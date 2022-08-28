Вмирати не збирається: журналіст здивував прогнозом щодо здоров’я путіна

Цілком імовірно, що смерть диктатора не буде такою швидкою, як на це сподіваються багато українців.

Російський лідер володимир путін, про стан здоров’я якого ходить чимало розмов, може бути цілком здоровим для свого віку. За словами військового журналіста Аркадія Бабченка, який раніше втік з росії, вік глави Кремля (восени 2022-го виповнюється 70 років) на нинішні мірки вважається "молодим", так що на швидку смерть політика українцям краще не розраховувати. Цікаво, що такий розклад Бабченко бачить попри наявність чуток про безліч фізичних та психологічних болячок у путіна.

Про стан кремлівського диктатора журналіст розповів в інтерв’ю "Гордону". Бабченко вважає, що і українцям, і адекватним росіянам слід змиритися з тим, що вся росія зараз психічно нездорова, а путін і його поведінка — лише наслідок загального стану держави.

На його думку, сам російський президент почувається дуже добре, як на свій практично 70-річний вік, і працездатність зберігатиме ще тривалий час.

"путіну 70 років. Мужик він, загалом, досить молодий, за мірками XXI століття. Здоров’я у нього взагалі чудове — років 10-15 він ще проживе, — упевнений Аркадій Бабченко. — росія збожеволіла остаточно, але ось треба розуміти, що як мінімум років 10–15 у нас на кордонах буде фашистська держава, що повністю поїхала головою, з недофюрером на чолі".

При цьому він не виключає, що сусідня країна продовжить спроби нападу на Україну, адже в Кремлі мають незмінні стратегічні плани щодо створення нової імперії або СРСР 2.0.

Цікаво, що в українській розвідці тим часом переконані, що володимир путін все ж таки має серйозні проблеми зі здоров’ям. Щоправда, проблема в тому, що прогнозів щодо його загибелі поки правоохоронці давати не готові.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що можуть робити в Кремлі для підтримки образу найневразливішого лідера в особі путіна.