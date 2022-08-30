росія може залишитися без снарядів до кінця року - ЗМІ

У російської армії незабаром можуть початися проблеми

Через високу інтенсивність бойових дій росія вже до кінця року може практично вичерпати запас снарядів, артилерії та бронетехніки.

Як повідомляє видання The Insider, через західні санкції російська військова промисловість не може повноцінно відновити запас зброї та снарядів.

Зокрема наголошується, що величезна кількість артилерійських снарядів, яка залишалася в росії від СРСР, не могли довго зберігатися, а брак 122 мм і 152 мм снарядів відчувався вже під час другої чеченської кампанії 2002 року.

Крім того, запас цих та інших снарядів повільно під’їдався і під час вторгнення до Грузії, України (у 2014-15 роках), а також під час сирійської кампанії.

Видання зазначає, що на повну силу виробництво снарядів у росії почало працювати лише у 2010-х роках і ці темпи не влаштували міноборони, після чого було розпочато кампанію з відновлення старих снарядів.

Таким чином, у 2010-х російська армія отримувала на рік до 1,6–1,7 млн снарядів усіх типів, а за пів року боїв в Україні мала витратити не менше 7 мільйонів снарядів, не рахуючи тих, які знищили українські військові.

Якщо інтенсивність стрілянини збережеться, то снарядний голод почне гостро відчуватися вже до кінця року.

Проблем також може додати й те, що ресурс стволів теж зовсім не вічний і, наприклад, для артилерійських гармат становить близько 2-3 тисяч пострілів, а танкові взагалі мають менше тисячі.

Хоча достеменно невідомо, скільки стволів залишається на складах у росіян, проте достеменно відомо, що їхня кількість не нескінченна.

Та сама історія спостерігається з бронетехнікою загалом. Зокрема, ресурс двигунів танків Т-72 і Т-80 становить близько 1000 годин роботи, після чого їх треба міняти, а це проблематично, оскільки вони збираються на імпортному обладнанні.

Протягом 2010-х років темпи відновлення та виробництва бойової техніки в Росії становили не більше 650 одиниць на рік, з яких 160–170 одиниць Т-72Б3/Б3М та не більше 45-50 одиниць Т-80БВМ. А ось виробництво танків Т-90 взагалі було серійно розгорнуто лише 2021 року і становило пару десятків одиниць на рік.

За оцінками видання у розпорядженні російської армії на момент початку вторгнення було близько 3,3 тисячі танків з яких тільки 2 тисячі пройшли модернізацію. Щодо 16 тисяч бронемашин усіх модифікацій, то нових та модернізованих там було близько чверті. Виробництво нової техніки ускладнюється тим, що вона виробляється на імпортному устаткуванні і потребує іноземних комплектуючих.

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