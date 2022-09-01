"Зніматиме злі тік-токи?": Кадиров вибухнув погрозами у бік росії

Весь сир-бор розгорівся через визнання екстремістським перекладом одного з ісламських писань

Не встигли в росії вщухнути пристрасті, які спричинила бійка між "путінцями" і "кадировцями", як голова Чечні Рамзан Кадиров підкинув ще одну тему для невдоволення окремої категорії громадян. Причиною цього стало визнання судом Татарстану екстремістським одного з перекладів мусульманської релігійної книги "Сахіх аль-Бухарі". Певна версія писання була заборонена на найвищому рівні — включена до списку "небажаних" міністерством юстиції рф.

Як відреагував Кадиров і де в його зверненні знайшлися абсолютно неприховані погрози, пояснить "Телеграф". До речі, про ситуацію головний "тік-токер" усієї росії розповів в особистому Telegram-каналі.

На думку Рамзана Кадирова, після визнання "Сахіх аль-Бухарі" екстремістським безліч мусульман, які живуть у рф, вельми здивовані та схвильовані своїм майбутнім. Справа в тому, що заборонене видання є достовірним джерелом опису життя пророка Мухаммада. Це писання є другим за важливістю в ісламі після Корану.

Глава Чечні щиро дивується, чому росія, яка завжди протистояла Заходу, який нібито регулярно "утискає" мусульман, раптово опинилася в вельми невигідному становищі.

"Погляньте, що коїться в Європі. Карикатури на кращого з людей, акції проти хіджабів, мітинги проти мусульман — все це призвело до деградації суспільства до рівня нижче за тварину, з чим ми сьогодні й боремося в Україні. Причини, через які тисячі мусульман сьогодні перебувають на фронтах протистояння Європі на українській землі — це боротьба із сатанізмом та захист релігійних цінностей. Як їм тепер пояснити, що в тилу свої ж посягнули на святе?" — запитує Кадиров.

Російське видання "Сахіх аль-Бухарі"

Проте найцікавішим моментом реакції Кадирова навіть не це. Справа в тому, що іслам у багатьох стародавніх трактувань вважався досить войовничою релігією. У зв’язку з цим багато його послідовників мали змогу безкарно вбивати "невірних" — тобто не мусульман, за що після смерті будуть прощені та отримають статус героїв. Подібне можна простежити і зараз, якщо спостерігати за діями різних терористів-вихідців із ісламу.

І ось, у зверненні головного чеченського "тік-токера", ми знаходимо цікавий момент, який він навіть не намагається пом’якшити.

"Якщо це рішення не буде переглянуто і в питаннях аналізу релігійної літератури не почнуть залучати компетентних експертів, я боюся, що мусульмани не почуватимуться в росії як удома. І тут релігія вже наказує мусульманинові діяти зовсім інакше", — наголосив голова Чечні.

Уривок із публікації Рамзана Кадирова

Відразу після цього він, звичайно ж, почав говорити, що сподівається на праведну реакцію російського уряду, яка допоможе виключити "Сахіх аль-Бухарі" зі списку заборонених матеріалів. Проте його ремарка про "цілком інші дії" мусульман не пройшла непоміченою.

Наприклад, нардеп Олексій Гончаренко бачить у тому, що сталося, зовсім інші сенси, а саме — початок внутрішньої боротьби за владу в росії.

"У чому ж реальний привід для атаки? Просто путін втрачає силу, — каже політик . — І тепер атакувати його можна, як душі забажається. Імперія починає падати".

Не залишилися осторонь й інші користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке звинувачення Кадиров отримав від українських правоохоронців. Справою проти "дон-дону" займаються представники Служби безпеки України.

Також ми писали про реакцію мережі на відправлення чергових "добровольців" із Чечні на війну в Україну. Рамзан Кадиров був одним із "провожатих".