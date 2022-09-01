путін втратив в Україні еліту своєї армії: навіть підрахунки росЗМІ вражають

На підготовку одного лише військового льотчика йде близько 13 мільйонів доларів, а їх в Україні приземлили назавжди майже сім десятків

Дорогі в грошовому розумінні втрати окупаційної російської армії в Україні обчислюються не лише військовою технікою – її, за підрахунками Forbes, вибухнуло, згоріло та потонуло вже на 16 з лишком мільярдів доларів. Збройні сили України продовжують мінусувати також бійців елітних підрозділів, навчання яких коштує мільйони доларів і триває роками. Достовірно верифіковано знищення вже 900 таких одиниць особового складу російської армії.

Як пише "російська служба Бі-Бі-Сі", список складався за даними відкритих джерел, зокрема за повідомленнями у ЗМІ та соцмережах про конкретних загиблих. З описів до них випливає, що спецназ, морпіхи та десантники, які були знищені під час спроби захопити Україну, чомусь виконували завдання рядової піхоти. Також відомо про загибель десятків військових льотчиків. "На думку експертів, заповнити втрату всіх цих фахівців росії буде проблематично", — пише видання.

Порівняльна таблиця втрат російської військової "еліти"

У кількісному вираженні найбільших підтверджених втрат зазнала морська піхота – 337 осіб. Особливо сильно поплатилася за вторгнення 810 гвардійська бригада, що базується в анексованому Криму. Серед убитих 56 бійців вказано два комбриги: Олексій Шаров загинув ще в березні, а Сергій Кенс, який змінив його, — у липні. "336-а гвардійська бригада втратила 40 морських піхотинців, у тому числі начальника штабу бригади в званні полковника і замполіта бригади в чині підполковника. Також відомо про 52 загиблих зі 155-ї гвардійської бригади, серед них — вісім офіцерів", — вказує Бі-Бі-Сі.

Потім йдуть спецзагони росгвардії – 245 одиниць особового складу. Майже кожен четвертий із них – в офіцерському званні, а 16 осіб – володарі крапових беретів, тобто еліта з еліт. Журналісти припускають, що у відкритих джерелах з’явилося принаймні на 40-60% менше імен, ніж реально поховано бійців росгвардії у росії.

Спецназ ГРУ втратив не менше 151 бійця. На частку офіцерів, за даними Бі-Бі-Сі, припадає 22% із них. Наймасштабніші втрати припадають на 22-у гвардійську бригаду спецназу. Непрямі дані вказують, що з ладу може бути виведено до половини її розвідрот. Як заявляє видання з посиланням на опитаних експертів, втрата офіцерів спецназу може бути для російської армії "найбільш чутливою і важковідновною".

Два елітні полки ВДВ у сумі втратили 144 особи. Одним із цих полків є 331-й гвардійський полк ВДВ з Костроми. Офіційно його ряди порідшали на 80 одиниць особового складу, включаючи командира полку та ще 20 офіцерів. Найкраще ЗСУ відпрацювали за ними, коли полк намагався на початку весни прорватися на Київ. Дісталося йому також після перекидання під Ізюм (Харківська область), а пізніше – до Попасної (Луганська область). Серйозних втрат зазнав і 247-й гвардійський полк ВДВ із Ставрополя, пише видання. За рік до початку війни підрозділ отримав спеціальний вимпел міноборони "на знак особливої довіри та визнання заслуг". Що не завадило йому з початку війни втратити 63 бійців, включаючи командира полку і не менше 12 інших офіцерів

Військових пілотів назавжди приземлилося в Україні не менше 67, включаючи штурманів та бортмеханіків. Це найбільш дорогі у підготовці фахівці. "Підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15-17 років і коштує 12-14 мільйонів доларів", — зазначає видання. Щонайменше п’ятеро із збитих льотчиків були старші за 50 років, що вказує на те, що вже до війни росія мала величезні проблеми з підготовкою в цьому роді військ.

Даних про загибель офіцерів федеральної служби безпеки разом із федеральною службою охорони найменше – відомо лише про 20 загиблих. Проте серед них – підполковник Управління спеціальних операцій Центру спеціального призначення ФСБ Микола Горбань. Також відомо про загибель підполковника спецназу ФСБ Сергія Привалова. Є серед ліквідованих та одразу кілька бійців підрозділу "Альфа". "Останнього разу більше трьох співробітників за півроку "Альфа" втрачала в 1995-1996 роках — після важких штурмів у Будьоннівську та Первомайському", — пише видання.

Як повідомляв "Телеграф", американські експерти вказали на те, що українська армія, практично не маючи у своєму розпорядженні бойових кораблів, змогла звести нанівець міць Чорноморського флоту росії.