Зарплати не вистачає? Російські військові розпродають техніку в інтернеті

Це все відбувається на тлі тотальних невдач росіян у так званій "спецоперації"

На тлі тотальних втрат російської армії у війні проти України, а також нестачі техніки та особового складу, їх верхівка та деякі солдати викладають на маркетплейси військовий транспорт, спорядження та інші речі, які мали б потрапляти на фронт.

Як повідомляє The Sun, у процесі журналістського розслідування з'ясувалося, що на війні заробляють не тільки путінські корумповані генерали, але й солдати, які продають вкрадене спорядження і транспорт на сайтах приватних оголошень.

Шляхом нетривалих пошуків на популярному російському онлайн-майданчику "Авіто" журналісти знайшли оголошення про продаж бронежилетів, касок, бойового спорядження "Ратник". А один з користувачів взагалі продавав бойову машину ГАЗ 2330 "Тигр", яка використовується російськими військами з 2006 року. Примітно, що дані геолокації продавців вказували на те, що вони знаходяться поблизу військових баз російських збройних сил.

Бронежилети, які не доходять росіянам на фронт, продають в інтернеті

Бойове спорядження "Ратник" (його ще називають "комплект солдата майбутнього")

На Авіто легко можна купити російську військову техніку

На цю ситуацію відреагував експерт зі зброї Сем Кренні-Еванс з аналітичного центру RUSI. Він зазначив, що практика продажу військової техніки дуже популярна серед російських офіцерів. Цілком ймовірно, що це відбувається на тлі того, що їх зарплати настільки низькі, що вони шукають додатковий дохід і розпродають все, що трапляється під руку.

Тим часом Нік Браун із компанії Janes сказав журналістом, що все це відбувається на тлі невдач однієї з найбільших армій світу в Україні, а корупція в країні-агресорі йде із самого верху. Додається, що у рейтингу найбільш корумпованих країн Transparency International 2021 року РФ посіла 136 рядок зі 180.

Додамо, що користувачі мережі такому стану речей у російській армії зовсім не здивувалися, зазначивши, що й самі наштовхувалися на подібні оголошення. Дехто жартував, що Україна може цим скористатися і "запустити новий проєкт з Притулою". У деяких користувачів були думки, що росіяни продають так звані "цивільні версії" військової техніки, але тоді виникає логічне запитання — чому геолокація продавців говорить про їх близькість до військових частин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 4 вересня в окупованому росіянами Криму сталася "бавовна". У мережі користувачі повідомляють про вибухи у Севастополі в районі Козачої бухти. Там знаходиться військова частина окупантів.