путін проколовся на брехні про Запорізьку АЕС

російська сторона не припиняє розкидуватися неправдивими заявами щодо своєї непричетності до військових злочинів в Україні

На території захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, куди з перевіркою приїздила місія МАГАТЕ, нібито немає військової техніки російської армії.

Про це у середу, 7 вересня, заявив кривавий лідер російської федерації володимир путін, передає "Телеграф", посилаючись на росЗМІ. За словами диктатора, на території Запорізької АЕС перебувають лише бійці нацгвардії, що стосується військової техніки, то вона нібито винесена далеко за межі периметра станції.

"Там росгвардія стоїть, охороняє периметр та внутрішню частину станції, от і все. росгвардія займається охороною станції, забезпечує безпеку. Техніка наша, у тому числі бойова, яка забезпечує контрбатарейну боротьбу, на станції не знаходиться, вона винесена за периметр станції досить далеко", – заявив путін.

Крім того, під час виступу на пленарному засіданні російський лідер видав ще одну брехню щодо нібито обстрілів окупованого Енергодара українськими військовими:

"Видно ж звідки летять снаряди по Енергодару", — сказав путін, зовсім забувши, що кількома днями раніше окупанти, які перебувають на захопленій ЗАЕС, вже встигли осоромитися на весь світ через звинувачення ЗСУ в обстрілах станції, коли гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прямо запитав у одного із загарбників, чому знайдений ним снаряд виглядає так, ніби він прилетів з окупованої території. На що окупант відповів, що бойові снаряди нібито мають можливість розвертатися в повітрі на 180 градусів, саме тому застрягають у землю таким чином.

Варто також нагадати, що напередодні представники місії МАГАТЕ нарешті оприлюднили звіт за результатами перевірки на Запорізькій АЕС в якому йдеться про те, що військова техніка окупаційної армії росії на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків ЗАЕС все ж було зафіксовано. Крім того, членам делегації вдалося стати свідками обстрілу станції, котрий відбувся 3 вересня, після чого їм довелося в оперативному порядку евакуюватися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що по завершенню перевірки місією МАГАТЕ, кілька її представників, попри евакуацію більшості, все ж прийняли рішення залишитися на території Запорізької АЕС для проведення подальшої інспекції. Загалом на ЗАЕС залишилося п'ять представників агенції.