"Іскандери" своє відсміялись: українські розвідники зробили оптимістичну заяву

росіяни економлять ефективніші боєприпаси і стріляють тим, що потребує утилізації

Популярний з 2014 року в росії мем про те, як "Іскандери" сміються над санкціями, схоже, остаточно втратив свою актуальність. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у росіян залишилось менше 200 таких ракет і вони почали їх сильно економити

Про це розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у подкасті "Української правди" та Центру оборонних стратегій "(не)Безпечна країна". За словами Скібіціького, замість "Іскандерів" росіяни почали стріляти ракетами протиповітряної оборони С-300 та застарілими Х-22. "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території білорусі", — сказав представник військової розвідки.

Скібіцький також зазначив, що і С-300 також не є сучасним типом озброєнь. Вони перебувають на зберіганні уже понад 30 років і потребують утилізації. Тому, замість витрачатись на це, росіяни просто випускають цей тип боєприпасів по українській території. "Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки", — сказав розвідник, додавши, що на озброєнні у росіян їх ще є близько 7000.

А от щодо дійсно високоточних "Калібрів", то з цим типом ракет, за даними ГУР МОУ, у росіян теж значні проблеми. До посилення технологічних санкцій їх могли виробляти зі швидкістю 150-180 одиниць на рік. Втім, близько 70% комплектуючих до них були іноземного виробництва, тож тепер поповнювати запаси "Калібрів" не виходить, і їх доводиться берегти, сказав Скібіцький.

Як повідомляв "Телеграф", над пришвидшеним скороченням запасів російських ракет зараз ефективно працюють сили ЗСУ, які прицільно б’ють по складах з ворожим боєкомплектом.