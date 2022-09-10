А як же "втрат немає"? У мережу потрапили звіти росіян щодо кількості загиблих на війні в Україні

У російської влади майже не вистачає фінансування на виплати родинам своїх загиблих солдат

Хоча внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну російські урядовці вибрали тактику замовчування всіх своїх невдач, включно з даними про кількість загиблих російських військових, вони все одно визнають їх на офіційних паперах. Так, станом на 24 серпня вони підтвердили смерть 48 759 військовослужбовців.

Таку інформацію повідомив російський опозиціонер Михайло Ходорковський на своїй Twitter-сторінці. Він опублікував копію звернення заступника міністра фінансів до заступника голови уряду рф.

Проте, слід зазначити, що 48 759 загиблих — офіційна цифра, яка включає в себе лише армію російської федерації і тільки офіційно підтверджені смерті. Усі зниклі безвісти (наприклад, більшість екіпажу російського крейсера "Москва"), а також армія так званих "днр" та "лнр" не включені до їх числа.

Крім того, раніше стало відомо, що російський уряд зобов'язався одноразово виплатити 7,4 млн рублів родині кожного загиблого військового. Заступник міністра фінансів рф написав у своєму зверненні, що на 24 серпня має бути виплачено 361,4 млрд рублів, що дорівнює 98% усіх запланових на цей рік об'ємів фінансування в цій сфері.

Копія звернення

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські окупанти планують мобілізацію в Маріуполі — українська влада радить чоловікам терміново покинути місто будь-якими шляхами, аби вберегти життя.